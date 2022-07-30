Фестиваль моды в Бресте поможет мальчику с генетическим заболеванием. Укол стоит 2,5 млн долларов

Новости Беларуси. Четырехчасовой модный показ, маркет и личное общение с дизайнерами. Первый фестиваль моды и стиля «LookБуг» прошел в Бресте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Показ собрал порядка 3 000 гостей, в числе которых дипломаты из других стран. Еще больше людей посетили маркет, где можно было отправиться на шопинг по выгодным ценам, а еще присоединиться к большой благотворительной миссии.