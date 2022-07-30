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Фестиваль моды в Бресте поможет мальчику с генетическим заболеванием. Укол стоит 2,5 млн долларов

30 июля 2022 17:59
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Новости Беларуси. Четырехчасовой модный показ, маркет и личное общение с дизайнерами. Первый фестиваль моды и стиля «LookБуг» прошел в Бресте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Фестиваль моды в Бресте поможет мальчику с генетическим заболеванием. Укол стоит 2,5 млн долларов-1

Показ собрал порядка 3 000 гостей, в числе которых дипломаты из других стран. Еще больше людей посетили маркет, где можно было отправиться на шопинг по выгодным ценам, а еще присоединиться к большой благотворительной миссии.  

Фестиваль моды в Бресте поможет мальчику с генетическим заболеванием. Укол стоит 2,5 млн долларов-4

Александра Жебрун, дизайнер бренда Alena Goretskaya:  
У нас благотворительный день сегодня. 40 % от вырученной прибыли мы переведем в помощь мальчику из Бреста, который страдает редким генетическим заболеванием, СМА 1 типа, и нуждается в очень дорогостоящем уколе Zolgensma. Стоимость укола – 2,5 миллиона долларов. Поэтому надеемся, что мы внесем посильный вклад в помощь ребенку.  

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# Мода в Беларуси # общество # Александра Жебрун # Кристина Протосовицкая # Новости Бреста и Брестской области # Фотофакт

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