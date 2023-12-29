«Первый этаж – город Минск». Президент увидел, что из себя представляет национальный торговый дом

Строить крупные белорусские торговые дома в городах России – такое поручение главы государства сегодня, 29 декабря, прозвучало в Минске. Александр Лукашенко посетил «Першы нацыянальны гандлёвы дом», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лукашенко отреагировал на жалобы к одному из крупнейших застройщиков в Беларуси

Пока справились с первой задачей, и на площади в 50 тысяч квадратов появилась импровизированная Беларусь, путешествуя по которой можно и нужно приобретать то, за что в том числе любима наша страна: вкуснейшую мясную, молочную продукцию, изысканную льняную, шубы, велосипеды, сладости.

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:

Этажи разделены между регионами, как вы и поручали. Первый этаж – город Минск, 42 субъекта. Второй этаж – Могилевская область, 15 субъектов, Минская область, 13 субъектов, Витебская область, 16 субъектов. И третий этаж – Гомельская область, 18 субъектов, Брестская область, 20 субъектов и Гродненская область, 9 субъектов. Лукашенко посетил «Першы нацыянальны гандлевы дом»: вот ваши площади – продавайте! Каждый регион самостоятельно принимал решение, что хотел бы представить. Всем давали плюс-минус одинаковое количество метров – как и в жизни, каждый ресурсом распорядился на свое усмотрение. Время и покупатели определят, чья стратегия была выигрышнее. Пока же задача № 1 – дошлифовать задумку.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сделано все, как задумано? Владимир Кухарев:

Да, торговый центр введен. Жилье мы в январе... Александр Лукашенко:

Конечно, непривычно... Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Потолки?