«Первый этаж – город Минск». Президент увидел, что из себя представляет национальный торговый дом
Строить крупные белорусские торговые дома в городах России – такое поручение главы государства сегодня, 29 декабря, прозвучало в Минске. Александр Лукашенко посетил «Першы нацыянальны гандлёвы дом», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Пока справились с первой задачей, и на площади в 50 тысяч квадратов появилась импровизированная Беларусь, путешествуя по которой можно и нужно приобретать то, за что в том числе любима наша страна: вкуснейшую мясную, молочную продукцию, изысканную льняную, шубы, велосипеды, сладости.
Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:
Этажи разделены между регионами, как вы и поручали. Первый этаж – город Минск, 42 субъекта. Второй этаж – Могилевская область, 15 субъектов, Минская область, 13 субъектов, Витебская область, 16 субъектов. И третий этаж – Гомельская область, 18 субъектов, Брестская область, 20 субъектов и Гродненская область, 9 субъектов.
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Каждый регион самостоятельно принимал решение, что хотел бы представить. Всем давали плюс-минус одинаковое количество метров – как и в жизни, каждый ресурсом распорядился на свое усмотрение. Время и покупатели определят, чья стратегия была выигрышнее. Пока же задача № 1 – дошлифовать задумку.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Сделано все, как задумано?
Владимир Кухарев:
Да, торговый центр введен. Жилье мы в январе...
Александр Лукашенко:
Конечно, непривычно...
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:
Потолки?
Александр Лукашенко:
Да, потолки.
Наталья Кочанова:
Мне тоже было непривычно.
Александр Лукашенко:
Но я не знаю, будете ли вы это доделывать. Я не исключаю, что деньги тратить бешеные, чтобы здесь…
Владимир Кухарев:
Сделать грильято или подвесные потолки...
Александр Лукашенко:
И брильянтами разукрасить. Это, может, и не надо. Но все эти вентиляционные отверстия и дырки я бы все-таки оформил, как следует. Потому что они у вас демонстрируют, что вы якобы тут на ходу строили и что-то не достроили.