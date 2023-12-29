Белорусский союз женщин подключился к благотворительному марафону «От всей души»

Благотворительный марафон «От всей души» продолжает дарить радость и заботу старшему поколению. На этот раз к доброй традиции присоединились представительницы Белорусского союза женщин, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Для совета старейшин они организовали новогодний праздник с музыкальным сопровождением, подарками и, конечно, главными героями наступающего года, Дедом Морозом и Снегурочкой. В неформальной и дружеской обстановке в адрес ветеранов женского движения звучали искренние слова благодарности и теплые пожелания. В составе совета старейшин золотой фонд – в прошлом женщины активно занимались общественными делами и внесли значительный вклад в развитие не только столицы, но и страны в целом.

Ольга Чемоданова, председатель Минской городской организации Белорусского союза женщин:

Наш клуб старейшин, который работает уже не первый год, это, наверное, один из самых активных клубов в Минске. Потому что, во-первых, это женщины с богатым опытом, жизненным в первую очередь. Они всегда вдохновляют на какие-то новые мероприятия. И в течение всего года было действительно очень много встреч.