Прямой эфир

Белорусский союз женщин подключился к благотворительному марафону «От всей души»

29 декабря 2023 17:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Благотворительный марафон «От всей души» продолжает дарить радость и заботу старшему поколению. На этот раз к доброй традиции присоединились представительницы Белорусского союза женщин, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Белорусский союз женщин подключился к благотворительному марафону «От всей души»-1

Для совета старейшин они организовали новогодний праздник с музыкальным сопровождением, подарками и, конечно, главными героями наступающего года, Дедом Морозом и Снегурочкой. В неформальной и дружеской обстановке в адрес ветеранов женского движения звучали искренние слова благодарности и теплые пожелания. В составе совета старейшин золотой фонд – в прошлом женщины активно занимались общественными делами и внесли значительный вклад в развитие не только столицы, но и страны в целом.

Белорусский союз женщин подключился к благотворительному марафону «От всей души»-4

Ольга Чемоданова, председатель Минской городской организации Белорусского союза женщин:
Наш клуб старейшин, который работает уже не первый год, это, наверное, один из самых активных клубов в Минске. Потому что, во-первых, это женщины с богатым опытом, жизненным в первую очередь. Они всегда вдохновляют на какие-то новые мероприятия. И в течение всего года было действительно очень много встреч.

Белорусский союз женщин подключился к благотворительному марафону «От всей души»-7

Основные мероприятия в рамках благотворительного проекта продлятся до 15 января. В рамках марафона дарить атмосферу праздника будут в учреждениях социального обслуживания, больницах и на дому. Присоединиться к доброй инициативе может любой желающий.

# Благотворительная акция # общество # Ольга Чемоданова

Другие новости рубрики

Все новости
Надежда Лазаревич навестила воспитанников детского дома в Минске
29 декабря 2023 17:21

Надежда Лазаревич навестила воспитанников детского дома в Минске

Дед Мороз перебрался в Центральный парк Горького в Минске
29 декабря 2023 17:18

Дед Мороз перебрался в Центральный парк Горького в Минске

В Беларуси зарегистрировали вакцину против коронавируса. Как проходили клинические испытания?
29 декабря 2023 17:12

В Беларуси зарегистрировали вакцину против коронавируса. Как проходили клинические испытания?