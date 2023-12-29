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«Пусть переделывают всё!» Лукашенко отреагировал на жалобы к одному из крупнейших застройщиков в Беларуси

29 декабря 2023 17:01
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Строить крупные белорусские торговые дома в городах России – такое поручение главы государства сегодня, 29 декабря, прозвучало в Минске. Александр Лукашенко посетил «Першы нацыянальны гандлёвы дом», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В него превратили мозоливший глаза более десятилетия долгострой, и не без подсказки главы государства. Теперь в столице есть достопримечательность, пройдясь по которой можно совершить путешествие по всей Беларуси и буквально за пару часов побывать во всех брендовых магазинах каждого региона. В целом получился общенациональный молл.

«Пусть переделывают всё!» Лукашенко отреагировал на жалобы к одному из крупнейших застройщиков в Беларуси-1

Лукашенко посетил «Першы нацыянальны гандлёвы дом»: вот ваши площади – продавайте!

Как шутит сам Александр Лукашенко, перед Новым годом спрос на Президента необычайно высок. Все хотят подвести итоги, похвастаться достижениями, отчитаться и озвучить пожелания перед первым лицом страны. Объехать всех в один день едва ли получится, но под Новый год чего только ни случается.

«Пусть переделывают всё!» Лукашенко отреагировал на жалобы к одному из крупнейших застройщиков в Беларуси-4

– Примите от нас этот волшебный и сказочный букет.
– Если волшебный, то спасибо.

«Пусть переделывают всё!» Лукашенко отреагировал на жалобы к одному из крупнейших застройщиков в Беларуси-7

Все лучшее из всех областей Беларуси, все ответственные под одной крышей в столице страны, никто не обделен и не в обиде. Идиллия.

«Пусть переделывают всё!» Лукашенко отреагировал на жалобы к одному из крупнейших застройщиков в Беларуси-10

Не по взмаху посоха, а волевым решением чуть больше года назад после посещения другого торгового центра началась трансформация ставшего долгостроем проекта иранских инвесторов в «Первый национальный торговый дом» на нижнем ярусе и арендным жильем для военных – на других этажах. Это, конечно, из ряда вон выходящая история, и глава государства настаивает: мы не должны допустить повторения подобного.

«Пусть переделывают всё!» Лукашенко отреагировал на жалобы к одному из крупнейших застройщиков в Беларуси-13

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Торопиться не надо. Надо сделать по-человечески. Кстати, пошли жалобы на «Дана Астра». Вы разберитесь, почему люди жалуются.

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:
Мы заставили их переделать.

Александр Лукашенко:
Пусть переделывают всё! Ибо ответят так, как отвечают все в Беларуси. Пришли работать в Беларусь – пусть работают, как надо. Чтобы на них люди не обижались.

# Строительство # общество # Александр Лукашенко # Владимир Кухарев

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