«Пусть переделывают всё!» Лукашенко отреагировал на жалобы к одному из крупнейших застройщиков в Беларуси
Строить крупные белорусские торговые дома в городах России – такое поручение главы государства сегодня, 29 декабря, прозвучало в Минске. Александр Лукашенко посетил «Першы нацыянальны гандлёвы дом», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В него превратили мозоливший глаза более десятилетия долгострой, и не без подсказки главы государства. Теперь в столице есть достопримечательность, пройдясь по которой можно совершить путешествие по всей Беларуси и буквально за пару часов побывать во всех брендовых магазинах каждого региона. В целом получился общенациональный молл.
Лукашенко посетил «Першы нацыянальны гандлёвы дом»: вот ваши площади – продавайте!
Как шутит сам Александр Лукашенко, перед Новым годом спрос на Президента необычайно высок. Все хотят подвести итоги, похвастаться достижениями, отчитаться и озвучить пожелания перед первым лицом страны. Объехать всех в один день едва ли получится, но под Новый год чего только ни случается.
– Примите от нас этот волшебный и сказочный букет.
– Если волшебный, то спасибо.
Все лучшее из всех областей Беларуси, все ответственные под одной крышей в столице страны, никто не обделен и не в обиде. Идиллия.
Не по взмаху посоха, а волевым решением чуть больше года назад после посещения другого торгового центра началась трансформация ставшего долгостроем проекта иранских инвесторов в «Первый национальный торговый дом» на нижнем ярусе и арендным жильем для военных – на других этажах. Это, конечно, из ряда вон выходящая история, и глава государства настаивает: мы не должны допустить повторения подобного.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Торопиться не надо. Надо сделать по-человечески. Кстати, пошли жалобы на «Дана Астра». Вы разберитесь, почему люди жалуются.
Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:
Мы заставили их переделать.
Александр Лукашенко:
Пусть переделывают всё! Ибо ответят так, как отвечают все в Беларуси. Пришли работать в Беларусь – пусть работают, как надо. Чтобы на них люди не обижались.