«Пусть переделывают всё!» Лукашенко отреагировал на жалобы к одному из крупнейших застройщиков в Беларуси

Строить крупные белорусские торговые дома в городах России – такое поручение главы государства сегодня, 29 декабря, прозвучало в Минске. Александр Лукашенко посетил «Першы нацыянальны гандлёвы дом», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В него превратили мозоливший глаза более десятилетия долгострой, и не без подсказки главы государства. Теперь в столице есть достопримечательность, пройдясь по которой можно совершить путешествие по всей Беларуси и буквально за пару часов побывать во всех брендовых магазинах каждого региона. В целом получился общенациональный молл.

Лукашенко посетил «Першы нацыянальны гандлёвы дом»: вот ваши площади – продавайте! Как шутит сам Александр Лукашенко, перед Новым годом спрос на Президента необычайно высок. Все хотят подвести итоги, похвастаться достижениями, отчитаться и озвучить пожелания перед первым лицом страны. Объехать всех в один день едва ли получится, но под Новый год чего только ни случается.

– Примите от нас этот волшебный и сказочный букет.

– Если волшебный, то спасибо.

Все лучшее из всех областей Беларуси, все ответственные под одной крышей в столице страны, никто не обделен и не в обиде. Идиллия.

Не по взмаху посоха, а волевым решением чуть больше года назад после посещения другого торгового центра началась трансформация ставшего долгостроем проекта иранских инвесторов в «Первый национальный торговый дом» на нижнем ярусе и арендным жильем для военных – на других этажах. Это, конечно, из ряда вон выходящая история, и глава государства настаивает: мы не должны допустить повторения подобного.