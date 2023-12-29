Надежда Лазаревич навестила воспитанников детского дома в Минске

Время чудес и добрых дел. Инициатива «Наши дети» продолжает шествие по Минску. На этот раз марафон остановился в детском доме № 5, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В гости к его воспитанникам приехала первый заместитель мэра Минска Надежда Лазаревич. Не одна, а в компании представителей промышленного сектора столицы. Помимо сладостей, сюрпризом стали подарки от таких предприятий, как МАЗ, МТЗ, «Интеграл», «Амкодор». Мероприятие прошло ярко и шумно, с песнями и танцами. Отдельно Надежда Лазаревич поздравила Владислава Прохорченко с 10-летием. Всего в 5-м детском доме Минска почти 60 воспитанников.

Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Мингорисполкома:

Нам, взрослым, еще раз дают возможность пообщаться с детьми и тоже поверить в чудо. Как они искренне верят, радуются нам, так и мы можем зарядиться этой искренностью. Конечно, мы хотим пожелать нашим детям, чтобы все они были с родителями. Чужих детей не бывает.