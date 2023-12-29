Лукашенко посетил «Першы нацыянальны гандлёвы дом»: вот ваши площади – продавайте!

«Главное, чтобы людям было удобно», – обратил внимание глава государства. На площади свыше 20 тысяч квадратных метров уже разместили более 130 торговых точек и общепита. Оказываются здесь и бытовые услуги. Центр подобного формата у нас открывается впервые. Главная особенность – представлена продукция производителей со всех регионов Беларуси. У потребителя есть возможность оценить преимущество наших товаров, которые давно приглянулись и жителям других стран.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Меня волновало то, чтобы наши регионы, чтобы они не плакались, что их в Минск не пускают, торговать невозможно, товар продавать невозможно… Вот ваши площади – продавайте. Но хотелось бы, чтобы это было начало. Нам надо идти с таким строительством не только в Беларусь, но и в России начинать. В Питере почему бы не построить такое здание и завезти товар. В Москве, Смоленске, Брянске, Пскове – рядом совсем. И мы могли бы размещать там свои товары и продавать. Притом россияне ведь не против. Особенно в Петербурге – люди идут навстречу. Вывози свой товар и продавай. И люди на белорусское хорошо реагируют.

Хотелось бы, чтобы мы над этим подумали. А не то, что мы за полцены отдаем каким-то жуликам и они наш товар продают в России. А потом мы их сажаем пачками в Беларуси в тюрьму за взятки. Поэтому должен быть дом, губернаторы там сбросились, мы чем-то поможем. Простой, удобный дом. Построили – возите товар, продавайте. Особенно в Беларуси. Если вы хотите завоевать свой рынок и никому не отдавать, то, естественно, надо чтобы в Беларуси были свои магазины. К этому мы еще вернемся. Посмотрим, что вы продаете в Беларуси и кому вы отдали свой рынок, и какая причина. Мы уже об этом говорили на примере нашей легкой промышленности – всякие тряпки сюда завозите, за бесценок выбрасываете людям. Они бросаются на цену, не глядя на качество. А свое качественное продать не можем.