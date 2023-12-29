Дед Мороз перебрался в Центральный парк Горького в Минске

Считаные дни остаются до Нового года. Канун праздника – самое время загадывать желания главному зимнему волшебнику, Деду Морозу. Уже который год он на несколько недель переезжает в свои сезонные апартаменты в детский парк имени Максима Горького, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Здесь юные жители столицы могут посидеть на волшебном троне, рассказать стихи, и, конечно, загадать желания. Отправилась за новогодним настроением в сказочную резиденцию и наш корреспондент Яна Лысякова.

Яна Лысякова, корреспондент:

В этом году в Минске работает пять резиденций Деда Мороза. Одна из самых популярных локаций в парке Горького. Поток детей здесь не прекращается, оно и понятно. Ребята ждали весь год, чтобы получить поздравление и оказаться в сказке.

Владимир Николайчик работает Дедом Морозом в резиденции парка Горького вот уже шестой год. В этой роли он как никто органичен. Есть режиссерское и музыкальное образование, умение коммуницировать с детьми и их родителями и, конечно же, обаяние.