Дед Мороз перебрался в Центральный парк Горького в Минске
Считаные дни остаются до Нового года. Канун праздника – самое время загадывать желания главному зимнему волшебнику, Деду Морозу. Уже который год он на несколько недель переезжает в свои сезонные апартаменты в детский парк имени Максима Горького, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Здесь юные жители столицы могут посидеть на волшебном троне, рассказать стихи, и, конечно, загадать желания.
Отправилась за новогодним настроением в сказочную резиденцию и наш корреспондент Яна Лысякова.
Яна Лысякова, корреспондент:
В этом году в Минске работает пять резиденций Деда Мороза. Одна из самых популярных локаций в парке Горького. Поток детей здесь не прекращается, оно и понятно. Ребята ждали весь год, чтобы получить поздравление и оказаться в сказке.
Владимир Николайчик работает Дедом Морозом в резиденции парка Горького вот уже шестой год. В этой роли он как никто органичен. Есть режиссерское и музыкальное образование, умение коммуницировать с детьми и их родителями и, конечно же, обаяние.
Дед Мороз:
Люблю дарить подарки, люблю видеть, как эмоционально в глазах загораются огонечки. Как все прекрасные детишки, и даже взрослые, которые верят в меня, получают удовольствие. Улыбки – это самое хорошее, что нас делает людьми, очень-очень красивыми, очень улыбчивыми и, конечно же, любящими.
Подробности в видеоматериале.