Какие фейки о ЦЭ не оправдались? Рассказали в Минобразования

Новости Беларуси. Зачем систему образования вновь перестраивают? Как проходят выпускные испытания? Почему настало время школьных перемен? К чему готовятся вузы на летней вступительной кампании? На площадке ток-шоу «По существу» пройдет обсуждение образовательных процессов.

Алена Сырова, СТВ:

События на прошлой неделе – 9 Мая, а потом произошло то, что в том числе благодаря нашим российским коллегам внимательным, которые на параде, кажется, были более заняты нашим Президентом, чем своим. В общем-то потеряли главу государства на какое-то время. И активно стали спекулировать о том, где же находится Александр Лукашенко. Я в свою очередь хочу сказать, наверное, как журналист пула. Потому что не совсем внимательные наши зрители. Потому что и в Ветке глава государства затрагивал момент, связанный с тем, что приболел. И публичное мероприятие потом было – церемония вручения государственных наград. То есть он был приболевший. Но, видимо, кому-то не выгодно обращать на это внимание, выгодно разгонять какие-то фейки, чуть ли не похоронили уже. А сегодня Президент буквально полчаса назад обсуждал с военными ту обстановку, которая сейчас складывается у наших рубежей. В общем-то я к чему это? Нет, не к тому, что Министерство образования и в целом нужно, наверное, ввести какой-то предмет о правильном обращении с информацией, а о том, что как раз таки и вступительную кампанию окружало очень много фейков. В связи с этим. Александр Владимирович, самые страшные пугалки, которые были и которые на первом этапе уже не подтвердились? Какие можете озвучить?

Александр Кадлубай, заместитель министра образования Беларуси:

Из пугалок в отношении централизованного экзамена нового формата, итоговая аттестация обучающихся, наверное, на несколько делились – так можно сказать – видов. Содержательные – это в отношении того, что меняется форма, это все-таки тестовые задания. О том, что дети и так обладают скудным запасом знаний, так они совсем потеряют интерес к литературе и к возможности изъясняться. И к тому, что тест – это угадайка. И так далее, и тому подобное. В этом аспекте неоднократно мы вместе с Республиканским институтом контроля знаний изучали структуру тестов и его оптимальное содержание в соотношении к базовой программе общего среднего образования за курс школы. И на репетиционных централизованных экзаменах мы уже отрабатывали, сравнивали результаты, успеваемость учащихся, их возможность по разным предметам отвечать на вопросы. И мнение ребят, то есть в полной ли мере раскрывает тест как раз таки программу за курс школы. И по вчерашнему дню уже можно сказать, что ребята достаточно удовлетворительно отзывались о содержании тестов. Они не называли их ни очень легкими, ни сложными. Кирилл Казаков, СТВ:

Вчера у нас был централизованный экзамен, на следующее воскресение объявлен второй централизованный экзамен. Мы находимся между двумя серьезными для выпускников днями, когда нужно действительно подготовиться и сдать. А вот вопрос действительно, который чаще всего ходили и говорили. С одной стороны, например, ребята говорят, что это проще, потому что раньше надо было сдавать сначала экзамены в школе, потом вступительные. А с другой стороны – те же самые преподаватели или учителя говорят, что как бы мы вроде облегчили для них задачу, но в век клипового мышления… И что? И какой мы результат получим?