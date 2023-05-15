Какие фейки о ЦЭ не оправдались? Рассказали в Минобразования
Новости Беларуси. Зачем систему образования вновь перестраивают? Как проходят выпускные испытания? Почему настало время школьных перемен? К чему готовятся вузы на летней вступительной кампании? На площадке ток-шоу «По существу» пройдет обсуждение образовательных процессов.
Алена Сырова, СТВ:
События на прошлой неделе – 9 Мая, а потом произошло то, что в том числе благодаря нашим российским коллегам внимательным, которые на параде, кажется, были более заняты нашим Президентом, чем своим. В общем-то потеряли главу государства на какое-то время. И активно стали спекулировать о том, где же находится Александр Лукашенко. Я в свою очередь хочу сказать, наверное, как журналист пула. Потому что не совсем внимательные наши зрители. Потому что и в Ветке глава государства затрагивал момент, связанный с тем, что приболел. И публичное мероприятие потом было – церемония вручения государственных наград. То есть он был приболевший. Но, видимо, кому-то не выгодно обращать на это внимание, выгодно разгонять какие-то фейки, чуть ли не похоронили уже.
А сегодня Президент буквально полчаса назад обсуждал с военными ту обстановку, которая сейчас складывается у наших рубежей. В общем-то я к чему это? Нет, не к тому, что Министерство образования и в целом нужно, наверное, ввести какой-то предмет о правильном обращении с информацией, а о том, что как раз таки и вступительную кампанию окружало очень много фейков. В связи с этим. Александр Владимирович, самые страшные пугалки, которые были и которые на первом этапе уже не подтвердились? Какие можете озвучить?
Александр Кадлубай, заместитель министра образования Беларуси:
Из пугалок в отношении централизованного экзамена нового формата, итоговая аттестация обучающихся, наверное, на несколько делились – так можно сказать – видов. Содержательные – это в отношении того, что меняется форма, это все-таки тестовые задания. О том, что дети и так обладают скудным запасом знаний, так они совсем потеряют интерес к литературе и к возможности изъясняться. И к тому, что тест – это угадайка. И так далее, и тому подобное. В этом аспекте неоднократно мы вместе с Республиканским институтом контроля знаний изучали структуру тестов и его оптимальное содержание в соотношении к базовой программе общего среднего образования за курс школы. И на репетиционных централизованных экзаменах мы уже отрабатывали, сравнивали результаты, успеваемость учащихся, их возможность по разным предметам отвечать на вопросы. И мнение ребят, то есть в полной ли мере раскрывает тест как раз таки программу за курс школы. И по вчерашнему дню уже можно сказать, что ребята достаточно удовлетворительно отзывались о содержании тестов. Они не называли их ни очень легкими, ни сложными.
Кирилл Казаков, СТВ:
Вчера у нас был централизованный экзамен, на следующее воскресение объявлен второй централизованный экзамен. Мы находимся между двумя серьезными для выпускников днями, когда нужно действительно подготовиться и сдать. А вот вопрос действительно, который чаще всего ходили и говорили. С одной стороны, например, ребята говорят, что это проще, потому что раньше надо было сдавать сначала экзамены в школе, потом вступительные. А с другой стороны – те же самые преподаватели или учителя говорят, что как бы мы вроде облегчили для них задачу, но в век клипового мышления… И что? И какой мы результат получим?
Александр Кадлубай:
Давайте с вами говорить так. В отношении этих суждений о клиповом мышлении никто не отменяет аттестацию, которая происходит в учреждениях образования. У нас ребята писали контрольные работы, изложения, сочинения. Рассуждали на уроках обществоведения, рассказывали наизусть стихотворения, читали «Войну и мир». Так это по школьной программе на сегодня происходит. И я скажу так: это попытка просто увести от существующей модели. Кстати, впервые заговорили об объединении аттестации со вступительной кампанией в 2019 году. Мы сегодня с вами находимся в 2023-м. Поэтому много было обсуждений по выбору предметов, по моделям. Это обсуждалось неоднократно на уровне главы государства. Как мы считаем, предложили оптимальную модель. Мы посмотрим, как пройдет 2023 год. И, конечно же, будем настраивать централизованный экзамен к 2024 году. Это тоже неизбежно. Сейчас детализировано проработаем эти все вопросы.
К фейкам я вернусь. По поводу клипового я ответил, эти формы остались в итоговой аттестации, которая позволяет раскрываться и не спускаться к клиповому мышлению. Плюс структура теста – это тоже не квадратик, в котором надо выбрать из четырех вариантов один. Технического содержания были фейки. Доставка детей автобусами, переезды в пункты, поломки, комиссии, как это все будет. Я хочу сказать, здесь, конечно, сработало нам во благо то, что провели две репетиции централизованного экзамена в ноябре и в январе. И ребята могли посетить пункты. И мы посмотрели. Надо отдать должное, что глава государства сориентировал нас: если мы изначально рассматривали 70-километровую, не более, удаленность пункта. То именно он тогда, 2 декабря, на совещании предложил, чтобы пункт был в каждом районе. Чтобы ребята за пределы района не выезжали. Это позволило организовать комфортную доставку.