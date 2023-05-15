Что нужно сдать, чтобы попасть в Военную академию? Рассказал Максим Журавлёв

Новости Беларуси. Зачем систему образования вновь перестраивают? Как проходят выпускные испытания? Почему настало время школьных перемен? К чему готовятся вузы на летней вступительной кампании? На площадке ток-шоу «По существу» пройдет обсуждение образовательных процессов. Алена Сырова, СТВ:

Когда я сдавала ЦТ, я поступала на факультет международных отношений, у нас тоже было собеседование. Вместе с комиссией мы общались. Мы затронули тему, что утром собирался быть медиком, а вернулся военным. У нас была некая репутация, что, мол, в силовые вузы пойдут, когда никуда больше не поступил. Сейчас ситуация должна измениться. Вы ждете более качественных абитуриентов?

Максим Журавлев, заместитель начальника Военной академии Беларуси по учебной работе:

Мы внимательно посмотрели на ту систему, которая была раньше, и полностью поддержали все предложения, которые нам поступали от Минобразования в рамках новой системы поступления в Военную академию. Выбор профессии – одно из самых главных событий в жизни человека, когда он определяется, кем ему быть. Ведь профессий очень много, а выбрать нужно одну. И выбрать профессию защищать родину – это важное, судьбоносное решение, которое потом будет влиять не только на всю твою сознательную жизнь, это будет вся твоя жизнь. Мы очень внимательно подошли к системе отбора будущих наших курсантов. Основной упор был сделан на профессиональный отбор, на изучение будущих курсантов до момента поступления. В рамках профессионального отбора наши будущие курсанты проходят медосвидетельствование. Кирилл Казаков, СТВ:

Если обычный абитуриент сдает ЦЭ один, второй, после этого приходит в ВУЗ, сдает там экзамен либо собеседование в творческий ВУЗ, то сейчас, чтобы стать военным, я чуть ли не с одиннадцатого класса должен попасть на глаза человеку, который у меня ведет начальную военную подготовку, чтобы меня заметили и после этого я попал в ВУЗ? Или я могу в мае решить, что хочу быть военным и, сдав ЦЭ, прийти к вам? Максим Журавлев:

Чтобы поступать в Военную академию, необходимо написать заявление в военном комиссариате в тех районе или области, где ты проживаешь. Там тебе подскажут, какой пакет документов, который необходимо будет представить. Это медосвидетельствование, профессиональные и психологические тестирования, которые проводятся в рамках изучения морально-деловых качеств будущего курсанта, будущего офицера.