«Открытия совершаются постоянно». Как образовался Минск и почему он до сих пор интересен археологам?

Новости Беларуси. Археологи и ученые не первый год задаются вопросом, где первоначально зародился средневековый Менск: на берегах столичной Немиги или пригородной Менки? Кажется, что совсем скоро кто-то докопается до истины. Карина Верховцева изучила культурный слой толстого пирога столичной истории.

Вадим Лакиза, директор Института истории НАН Беларуси:

Пятница, конец рабочего дня и звонок… Поехали не в археологической такой одежде, в туфлях в рубашке. Этот звонок Вадим Леонидович в своей жизни не забудет никогда. При проектировке станции метро «Борисовский тракт» строители нашли что-то необычное. На место сразу же выехала бригада археологов. Увиденное поразило: на глубине 10 метров экскаватор зацепил огромную кость. Уже спустившись вниз, эксперты начали выдвигать версии. Спустя время установили: находка века – кости лесного слона, который гулял по территории современной столицы около сотни тысяч лет назад.

Вадим Лакиза:

Лесной слон до 6 тонн. Высотой 4-5 метров. Известный профессор Мотузко описывал, что это даже не лесной слон, а это лесная слониха. Она такая красивая, грациозная. Такие всегда хорошие воспоминания, эмоции, и в Год исторической памяти… Вы, журналисты, заставили меня в очередной раз пережить этот момент, когда мы доставали из машины и несли около охраны эти кости сюда, в Институт истории. Представьте, какие тут были эмоции у людей. Потом мы делали специальные выставки. Сегодня остались фотографии, но самое важное, что в музее БГУ на географическом факультете (там специальный зоологический музей) сегодня можно увидеть эти кости.

Извечные споры о дате и месте возникновения Минска не утихают до сих пор. Кто-то утверждает о месторождении столицы у слияния Немиги и Свислочи, а кто-то склоняется к иной версии, мол, пошло все от городища у Менки. Здесь главная цель археологов: восстановить ту самую хронологическую цепочку с помощью вещдоков. Из недавних находок стал уникальный и единственный в стране фрагмент посуды. Возраст – более тысячи лет. На нем сохранился родовой герб князя Изяслава – сына Владимира и Рогнеды.

Андрей Войтехович, заведующий отделом археологии средних веков и нового времени Института истории НАН Беларуси.

Это личный знак князя. Его присутствие на определенной территории свидетельствует о том, что эта территория уже принадлежит владениям этого князя. Либо он лично там находится, либо представители его администрации. Этот герб Изяслава – это первый герб государства, сформировавшегося на полоцкой земле.

Вадим Лакиза:

Впереди такая комплексная работа с историческими источниками, с летописями, комплексные научные споры с нашими коллегами из России и Украины. Но то, что это было важное открытие… Тут не сомневается ни один ученый. Для общества, для нашей страны очень знаковая находка. Уже несколько лет раскопки ведутся в археологическом комплексе на реке Менка. Этим летом за лопату и скребок взялась и молодежь. Отряд волонтеров под присмотром профи с каждым днем все глубже и глубже погружался в недры истории.

Никита Лось, студент исторического факультета БГУ:

Изучение истории важно для всех поколений. Не только для молодежи. Тем более сейчас Год исторической памяти. Для жителей Минска интересоваться историей города и Беларуси – это очень важно и увлекательно. Вадим Лакиза:

Мечта – сделать из этого городища такой крупный историко-культурный, научный, туристический, социально-гуманитарный, образовательный проект, где люди будут видеть, как на машине времени, окунаться в эту тысячелетнюю историю нашей страны. И в Республике Беларусь четкое и прогрессивное законодательство в области охраны археологического наследия, которое позволит параллельно со строительством работать археологам.

Территория современного города богата на археологические сенсации. Историческими экспонатами первобытных времен была буквально усеяна площадка парка Челюскинцев и Ботанического сада. А при возведении сегодняшнего микрорайона Михалово в унисон со строителями работали и историки.

Карина Верховцева, корреспондент:

Есть еще надежда, шанс найти что-то действительно глобальное с точки зрения истории? Вадим Лакиза:

Конечно, в этом я совершенно уверен. Могу точно сказать, что открытия совершаются постоянно. Нас ждут новые необычные и уникальные артефакты».