Первая, но не последняя! Белоруска в космосе: старт ракеты с Байконура

Это просто космос! А для Беларуси историческое событие. В эти минуты экипаж 21-й экспедиции на пути к МКС, он на орбите. Но мы не будем ликовать о том, что космос наш, потому, что мы и так уже несколько лет выполняем задачи по освоению этого пространства. Впереди не менее сложный и волнительный этап – стыковка к модулю «Причал». Ожидается она завтра в 18:10 по минскому времени, процесс покажем в прямом эфире ток-шоу «По существу», где с экспертами космической отрасли обсудим белорусские перспективы и программы работы в аэросфере. На борту пилотируемого корабля первая белоруска-космонавт Марина Василевская, а вместе с ней командир экипажа, уроженец Беларуси и космонавт «Роскосмоса» Олег Новицкий и астронавт NASA Трейси Дайсон.

Вся Беларусь в тот день с особым трепетом прильнула к экранам. Ключ на старт: сотни зрителей, туристов и съемочная группа телеканала СТВ за событием наблюдала воочию. Телетрансляцию взлета ракеты с космодрома Байконур вел и наш телеканал. С замиранием сердца, скрещивая пальцы за наших, ожидали исторического момента. И здесь, как говорится, бесконечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и как наши взлетают в космос.

Несмотря на то, что взлет состоялся со второй попытки (в четверг за несколько минут перед стартом произошла автоматическая отмена пуска), дубль 2 вчера стал успешным. Но безопасность превыше всего. Улетев 21 марта, экипажу, конечно, пришлось бы проще: космический рейс продлился всего более 3 часов. Перенесенный старт увеличил полет «Союза МС-25» до 50 часов 34 минут. За это время корабль совершит 34 витка вокруг Земли. Но дата стала символичней – 23 марта 1961 года Юрий Гагарин был назначен командиром отряда и по результатам экзамена и личного дела рекомендован в качестве главной кандидатуры для полета. Кстати, нынешний старт посвятили 90-летию со дня рождения первого космонавта планеты Земля. Решение о том, что представительница Беларуси отправится в космос на российском корабле, было принято на высшем уровне президентами Беларуси и России. В декабре 2021 года глава «Роскосмоса» попросил белорусскую сторону выбрать девушку для полета. Через год из более чем 2 тысяч претендентов было отобрано шесть человек. Финал космического женского кастинга состоялся в мае 23-го. Тогда было объявлено, что бортпроводник авиакомпании «Белавиа» Марина Василевская станет основным космонавтом, а ее дублером детский хирург Анастасия Ленкова.

Подготовка к важному событию в истории белорусской космонавтики заняла около восьми месяцев. Белоруски активно изучали систему корабля «Союз МС» и российский сегмент МКС, тренировались в различных ситуациях, сдавали экзамены. Есть у Марины Василевской и «земной наказ»: в рамках миссии запланировано семь экспериментов, включая пять научно-исследовательских и еще два образовательных. На борту МКС наша космонавтка займется исследованиями в области биомедицины, аграрных технологий по выращиванию в космосе растений, ей также нужно будет провести детальную фото- и видеосъемку Земли. Надеемся, что все удастся! Дамы летят в компании с поистине космическим джентльменом. Кстати, позывной экипажа – Казбек. Именно под таким позывным Олег Новицкий отправился в свой первый полет. Это уже четвертый по счету космический выход Новицкого. В его профессиональной биографии три миссии. В 2012-м за пределами Земли он провел 143 дня, в 2016-м – 196 суток и в 2021-м – 190. В крайний визит Олег Новицкий снялся в нашумевшем проекте «Вызов» и провел в открытом космосе более 22 часов. Среди очевидцев легендарного старта был и наш Костя Герцев. Его репортаж с Байконура.

На две недели участники 21-й экспедиции посещения МКС сменили прописку. Мой адрес не дом и не улица, мой адрес – город-космодром Байконур. Здесь и проходит предстартовая подготовка экипажей, примерка уже своего корабля «Союз МС-25», подгонка скафандров и, конечно, почитание традиции. К ним мы еще вернемся не раз.

Байконур – ближайшая дорога к звездам. Сегодня это главный космический порт мира. А еще 70 лет назад бескрайняя казахская степь. Осваивать ее стали в погоне за ядерным вооружением. В 57-м здесь запустили первую межконтинентальную баллистическую ракету, разработанную для доставки водородной бомбы. Позже она и стала прототипом для создания пассажирских ракет-носителей. Венера Карасиди, экскурсовод музея космодрома Байконур:

Были критерии для выбора местности. Критерии были таковы: зона должна быть сейсмоустойчивой, наличие питьевой базы, наличие железной дороги, максимальная удаленность от густонаселенных пунктов, от границ, равнинная местность, максимальная приближенность к экватору. Критерий закладывал Сергей Павлович Королев. Минимальное количество осадков, максимально солнечных дней. И, в общем-то, по всем критериям степи Казахстана подходят. Поэтому 12 января 1955 года на станции Тюратам (тогда даже была не станция, а разъезд Тюратам) высадился первый строительный десант. Дальше эпоха космического бума и его первого героя Юрия Гагарина. Здесь же берут свое начало конструкторские прорывы Сергея Королева и создание корабля, который навсегда изменил представление о покорении невесомости – «Союз». Байконур буквально замер во всем своем величии. С момента развала СССР здесь мало что изменилось. Город, где название каждой улицы связано с космосом и даже общепит с космическим привкусом.

Константин Герцев, корреспондент:

Ну, казалось бы, обычный постсоветский военный городок, но на всей земле он такой один. Здесь равноправно ходят российский рубль и казахстанский тенге, мобильные операторы казахстанские, а интернет-провайдеры российские. Здесь две администрации, две полиции, здесь даже два президента. Это беспрецедентный случай в истории международного права. Россия арендует Байконур у Казахстана до 2050 года. Это не может не откладывать свой след на жизни обычных горожан. Здесь нет частного жилого фонда. Все арендует Москва. Поэтому даже коммуналку рассчитывают по российским тарифам. Каждый пуск здесь ждут как весны после лютой зимы. Город оживает, улицы наполняются туристами, местные предприниматели считают выручку. Стать свидетелем исторического события стало реально. За 120 тысяч российских рублей вам готовы предложить чартер из Москвы, проживание, гида и, пожалуй, самые звездные экскурсии.

Константин Герцев:

Байконур – все же не только город-космодром, но еще и туристический центр, поэтому принцип клиентоориентированности работает на максимум. Местный хлебозавод готов предложить брендированные пряники, а печатные центры товары с тематическими принтами. Но все же в преддверии запуска в топе продаж сувенирка с фотографией основного экипажа.

Каждый человек каждого государства должен полететь и побывать в космосе, рассказать, что они там видят. И чтобы в каждой стране развивалась своя космонавтика, гражданская, мирная космонавтика.

Белорусок Марину Василевскую и Анастасию Ленкову то ли из зависти, то ли из-за чрезмерного символизма тоже называют космическими туристами. Но подготовка в Звездном городке и сдача экзаменационных испытаний показали: уровень, соответствующий полету. Герой России и этнический белорус Олег Артемьев, присутствующий на отборе кандидаток, заверяет: для волнения нет места.