Наши в космосе! Как проходил день старта ракеты – собрали хронологию событий на Байконуре

В 15:36 с Байконура взлетел «Союз». На борту пилотируемого корабля – Олег Новицкий, белоруска Марина Василевская и Трейси Дайсон. Выведение «Союза МС-25» на заданную орбиту, его отделение от третьей ступени ракеты, раскрытие антенн и панелей солнечных батарей корабля – все прошло штатно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Хронология событий в материале Константина Герцева с Байконура.

Их встречали под шквал аплодисментов, ведь дальше по маршруту только космодром. Музыкальное сопровождение тоже соответствующее – традиционная «Трава у дома». Пожалуй, главный трек всех проводов. Их и, правда, призывают звезды. Олег Новицкий, Трейси Дайсон, и, конечно, наша дебютантка – белоруска Марина Василевская.

Несмотря на перенос старта, все ритуалы и сегодня решили соблюсти. Ведь профессия «космонавт» – сплошь суеверия и традиции. Отказаться пришлось только от автографов на стене в холле – их оставили еще 21-го. Но дальше все по процедуре: звездное дефиле, сердечки, поцелуи.

Кстати, добирается до старта экипаж на автобусе «Звездный» – традиция еще гагаринской эпохи. Первый транспорт до сих пор хранится в Центре подготовки космонавтов. Там Марина Василевская и Анастасия Ленкова и прошли обучение у признанных мэтров. Герой России и этнический белорус Олег Артемьев лично присутствовал на отборе, поэтому со всей ответственностью заявляет: выбрали лучших. Всего за полгода они прошли предполетную программу и сдали экзаменационные испытания на отлично.

Олег Артемьев, космонавт-испытатель (Россия):

А внештатные ситуации – это порядка 70-80 % всех тренировок, когда ты должен из них выходить, помогать командиру, или тебе помогают, или другому человеку, или помогать Земле выходить из ситуации. И Марина, и Олег, и американка – они уже подготовлены. Космос – это и есть будущее. Последние технологии, конструкторские решения, методы подготовки. Но, что остается неизменно, так это требования ко всем участникам полета.

Константин Герцев, корреспондент:

Следующий этап – проверка герметичности скафандра. После его надевания их помещают в специальную капсулу – точная копия рабочего места в корабле «Союз». Подают давление – оно может доходить до 0,35 ампера. И если утечек не выявлено, то экипировку утверждают.

Эстафету открыла американка Трейси Дайсон, следом Марина Василевская. Проверка скафандров – это еще и крайняя возможность пообщаться с родными и близкими. Марина сразу ответила на повисший в воздухе вопрос: как самочувствие после отмены пуска? Марина Василевская, участница космического полета:

Ну, получилось так, что у меня нештатная ситуация произошла (подробности).

21-го марта за 20 секунд до пуска, за которым следили тысячи туристов на Байконуре и миллионы зрителей у экранов, сработала автоматика и, своего рода, сорвала стоп-кран. Причина в просадке напряжения химического источника тока. Случай, когда экипаж уже на борту, но полет не состоялся – второй в истории отечественной космонавтики. Но в практике западных коллег подобных инцидентов немало. В США запуск ракеты Илона Маска Falcon 9 и вовсе переносили трижды. «Союз 2.1а» за сутки просканировали вдоль и поперек – от микросхем до стыков листов обшивки. Заключение госкомиссии: неполадки устранены, старту быть.

Юрий Борисов, генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос»:

Все, наверное, сталкивались с тем, когда у автомобиля закипает аккумулятор – это нечто такое. Из-за неправильной работы реле терморегулятора произошла эта досадная ошибка. Исправление произошло штатно. Были проверены все электрические цепи, которые были задействованы в работе химического источника топлива. Мы абсолютно точно были уверены в исправности ракетоносителя.

Проверку скафандров на правах командира завершил Олег Новицкий. А после уже заключительной доклад. Все это время экипаж буквально преследовали группы поддержки: речевки, плакаты, селфи на фоне автобуса, чтобы они знали, на Земле их ждут.

Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:

Мы видим настроение прекрасное у командира корабля, нашего земляка Олега Новицкого. Мы видим, как практически излучает добро, тепло и энергию наша Мариночка. Мы, конечно, за нее больше всего переживаем. Знаем, что все получится. Вместе с большой делегацией приехали поддержать. И вы знаете, даже такой слоган у нас родился: «Наша Марина лучше всех, нашу Марину ждет успех!»

Среди толпы фанатов сразу и не заметишь, пожалуй, самого дорогого человека в жизни Марины Василевской – маму Ирину Викторовну. За эти двое суток она была в своей невесомости, но и сейчас продолжает верить в успех миссии.

Ирина Василевская:

Чувствует прекрасно себя, все у нее хорошо. Только вперед! 40 километров вглубь космодрома и, наконец-то, 31-й стартовый комплекс. Конечно, не забыли и про постучать по колесам – тоже традиция.

Константин Герцев:

Черная точка позади меня и есть ракетоноситель. Между нами 1 400 метров – это минимальное безопасное расстояние. За два часа до старта экипаж уже работает на борту «Союз МС-25». По иронии судьбы, именно крайний человек, видевший космонавтов вживую – лифтер. Он их доставил на высоту 12-этажного жилого дома.

А дальше все по протоколу: сверка бортовых систем, проверка связи и, конечно, песни – главный предполетный мотиватор. У командира в ушах – ноты Великой Победы, у Марины – национальные мотивы. В кадре кабины зрители могли заметить и плюшевую игрушку – котенок Гаф стал индикатором невесомости – подарок дочки Олега Новицкого. За полчаса до пуска разводятся фермы обеспечения. Диспетчер с командиром сверяют последние показатели. За 5 минут до команды «ключ на старт» – и уже от экипажа ничего не зависит. Время бежит как степной песок сквозь пальцы: 3… 2… 1…

Не успела ракета выйти на орбиту, а на стартовом комплексе уже построение совместного расчета. Вот они – три сотни героев. Они ее запустили, и им Беларусь благодарна.

Владимир Гусаков, председатель Президиума НАН Беларуси:

Меня переполняют эмоции. Я действительно волновался перед этим запуском. И каждую секунду смотрел, думал: Господи, хоть бы все удалось. Но как все произошло… Просто, кроме удовлетворения, счастья и благодарности всем за то, что это все произошло.