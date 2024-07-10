Лукашенко: мы готовы подключиться к подготовке специалистов разных отраслей в Нигерии

Визит первой леди Нигерии в Беларусь, как и в случае с делегацией из Зимбабве, это не туристическая поездка, а возможность обсудить конкретные договоренности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ходе переговоров рассмотрели возможность визита главы МИД Беларуси в Нигерию с целью выработки плана более тесного двустороннего сотрудничества. Также Александр Лукашенко пригласил Президента этой африканской страны в Минск и подчеркнул, что мы будем рады встретить его в любое время. Тем более, что интересы у нас взаимовыгодные.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы готовы подключиться к подготовке специалистов разных отраслей в вашей стране. В нашей также. А также более глубокому сотрудничеству в сфере образования. Я бы просил вас передать мою просьбу об организации визита нашего министра иностранных дел в вашу страну, чтобы выработать план нашего сотрудничества. Там же вы сможете определиться и по дальнейшим контактам наших специалистов с вашими. В общем, тот план, который будет выработан у вас на Родине нашим министром и вашими специалистами будет неукоснительно соблюдаться, в том числе и мною.