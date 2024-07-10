Первая леди Нигерии о Лукашенко: ваш Президент – человек с большим сердцем, который готов помогать

Визит первой леди Нигерии в Беларусь, как и в случае с делегацией из Зимбабве, это не туристическая поездка, а возможность обсудить конкретные договоренности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Не менее важной для сотрудничества остается гуманитарная сфера. Как неоднократно подчеркивал глава государства, Африка для нас не чужая. И мы готовы сделать все, чтобы помочь странам региона обеспечить настоящие независимость и суверенитет.

Олуреми Тинубу, первая леди Федеративной Республики Нигерия:

Сам факт такой встречи говорит о том, что ваш Президент очень хороший человек. Ведь он нашел время на встречу с первой леди. Обычно подобные встречи проходят между президентами двух стран. Это говорит как о человеке с большим сердцем, который готов помогать стране и друзьям. И это очень важно в наши времена. Белорусы – очень серьезные люди, они готовы работать. Сразу с самолета начались рабочие встречи. Такой подход белорусов очень важен для нас. Ведь мы пытаемся построить новую страну.

Беларусь готова подключиться к подготовке специалистов разных отраслей в Нигерии.

Первая леди Нигерии также собирается посетить «Славянский базар» в Витебске. Она впервые в Беларуси и намерена узнать нашу страну лучше, в том числе в культурном плане.