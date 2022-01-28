«Общество стало наконец-то читать, разбираться, искать логические цепочки». Готовы ли белорусы к проведению референдума?

Новости Беларуси. На современном этапе, когда происходят значительные изменения в жизни общества, одним из основных направлений работы с подрастающим поколением становится патриотическое воспитание. О том, как прививать любовь к родине молодому поколению, поговорили в студии программы «Большой город» на СТВ с Александром Шатько, заместителем председателя общественного объединения «Белая Русь». Юлия Алексеюк, ведущая:

Наша страна находится на пороге важнейшего политического события – референдума. Как вы считаете, люди готовы? И как вы оцениваете в целом ситуацию в обществе?

Александр Шатько, заместитель председателя Республиканского общественного объединения «Белая Русь»:

Ситуация достаточно позитивная. И то, что общество стало наконец-то читать, разбираться, искать логические цепочки, и то, что у нас появилась возможность, у людей, которые этим делом занимаются, у специалистов, объяснить людям, что такое Конституция, что такое законодательные акты, почему мы живем в этом государстве, почему мы именно эти принимаем решения, как работает наша Конституция, чего мы уже достигли благодаря Конституции, насколько она защищает наше государство от внешних каких-то угроз, в том числе и от внутренних. Вот это очень важно. То есть это процесс, который на самом деле длится уже полгода. Да, статьи изменений в Конституцию мы получили не так давно в чистом виде. Но на самом деле мы своим объединением, как и объединения наших коллег, позитивные общественные объединения, давно обсуждаем эту тематику, уже порядка трех месяцев «разминали» эту тему. И большое количество людей поучаствовали в этих площадках. Я думаю, что за оставшийся до референдума месяц, может, чуть больше, мы проведем огромное количество этих площадок. Мы сейчас плотно составили график, мы покроем все общественные структуры, у нас их более 8 400 и везде проведем общение не только с нашими структурами, нашими общественниками, но и на тех предприятиях, организациях, где мы есть.

Юлия Алексеюк:

Вы регулярно общаетесь с людьми в рамках работы общественных приемных. На ваш взгляд, что больше всего беспокоит белорусов? Какие у них актуальные вопросы? Александр Шатько:

Около 30 % обращений связаны с проблемами социально-бытового характера, с чаянием людей. Плохо сделана дорога, где-то как-то не совсем адекватно обошлись с обращениями в администрациях, службах государственных, обращение к тому, как улучшить жизнь в районе, в регионе, ожидание каких-то вещей. Они с одной стороны, наверное, не связаны с Конституцией, но с другой стороны, они связаны с настроением общества, поэтому мы тоже на эти вопросы реагируем. Чиновники и депутаты, которые приходят в общественные приемные, отдельно сортируют эти вопросы, чтобы выполнить все эти поставленные задачи максимально. Юлия Алексеюк:

Вы активно ведете работу с молодым поколением. Как вы считаете, нужно ли развивать патриотизм? Или все-таки любовь к родине априори есть у каждого белоруса?