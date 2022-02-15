«Для Instagram корги – милота». Что нужно учесть прежде, чем заводить питомца?

Новости Беларуси. Жестокое обращение с животными. Почему бездомные собаки нападают на людей и как защитить питомцев от зверства человека? Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Новости Беларуси. Жестокое обращение с животными. Почему бездомные собаки нападают на людей и как защитить питомцев от зверства человека? Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Люди выбрасывают, избавляются от животных. Но ведь причины бывают разные. А что делать тем, кто действительно принял решение, что он не может содержать больше это животное в силу разных причин? Это не значит, что просто из-за жестокости.
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Найти ему новый дом.
Наталья Надольская:
Дарья, что делать таким людям, которые по-хорошему хотят избавиться от животного?
Дарья Лукина, кинолог:
У меня более глобальный взгляд. Мне кажется, что, во-первых, нужно повышать осознанность людей, потому что многие заводят собаку, например: «Ой, она на нас так посмотрела из объявления. Бедненькая, в приюте сидит». Они берут эту собаку. Собака оказывается проблемная, агрессивная, невоспитанная. Люди не справляются. Она, например, убегает у них каждую прогулку.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Люди так и детей заводят.
Дарья Лукина:
В итоге, они оставляют. То есть первостепенно – это то, что люди неосознанно подходят. Они думают, что это что-то няшное. Для Instagram корги – милота, джек-рассел из «Маски».
Алена Родовская:
Который все может сгрызть.
Дарья Лукина:
А то, что джек-рассел – это агрессивная охотничья порода, мало кто понимает. То есть люди заводят, и они в ужасе.
Наталья Надольская:
Они могли просто не сойтись характерами. Что делать? Вот не пошло.
Дарья Лукина:
Осознанно подходить к вопросу. Мне кажется, что тут, во-первых, люди сами должны это понимать. Во-вторых, это можно регулировать тоже каким-то образом на законодательном уровне. Я знаю, что в странах Европы люди проходят тесты, собеседования. Они годами ждут собаку породистую, чтобы ее продали. То есть идет отбор владельцев. Второе – это какая-то ответственность. То есть, если ты эту собаку приобрел, это чем-то должно завершиться – либо ты ее воспитываешь, либо перепристраиваешь. Как-то это должно регулироваться. Я не знаю, как, но чтобы не было такого, что ты купил в деревню, она убежала, бегает месяц никому не нужная и плодится.
Наталья Надольская:
Слушайте, ну даже детей подбрасывают в детские дома, больницы, боксы. Я думаю, что просто люди должны знать, что можно куда-то отвезти.
Дарья Лукина:
Мне кажется, что начинается с животных, заканчивается людьми.
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