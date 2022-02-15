«Для Instagram корги – милота». Что нужно учесть прежде, чем заводить питомца?

Новости Беларуси. Жестокое обращение с животными. Почему бездомные собаки нападают на людей и как защитить питомцев от зверства человека? Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Люди выбрасывают, избавляются от животных. Но ведь причины бывают разные. А что делать тем, кто действительно принял решение, что он не может содержать больше это животное в силу разных причин? Это не значит, что просто из-за жестокости. Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Найти ему новый дом. Наталья Надольская:

Дарья, что делать таким людям, которые по-хорошему хотят избавиться от животного?

Дарья Лукина, кинолог:

У меня более глобальный взгляд. Мне кажется, что, во-первых, нужно повышать осознанность людей, потому что многие заводят собаку, например: «Ой, она на нас так посмотрела из объявления. Бедненькая, в приюте сидит». Они берут эту собаку. Собака оказывается проблемная, агрессивная, невоспитанная. Люди не справляются. Она, например, убегает у них каждую прогулку. Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Люди так и детей заводят. Дарья Лукина:

В итоге, они оставляют. То есть первостепенно – это то, что люди неосознанно подходят. Они думают, что это что-то няшное. Для Instagram корги – милота, джек-рассел из «Маски». Алена Родовская:

Который все может сгрызть. Дарья Лукина:

А то, что джек-рассел – это агрессивная охотничья порода, мало кто понимает. То есть люди заводят, и они в ужасе. Наталья Надольская:

Они могли просто не сойтись характерами. Что делать? Вот не пошло.