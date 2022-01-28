«Он въехал на золотом коне с пышным душистым сеном нашей Беларуси». Как начинал художник Михаил Савицкий?
Жизнь и творчество Михаила Савицкого – одно из самых характерных явлений в искусстве и истории нашего времени, рассказали в документальном проекте «Тайны Беларуси». Для того чтобы верно понять смысл живописи народного художника, необходимо понять последовательность событий в его жизни. В его картинах наша история. Ведь каждое новое полотно – личный выстраданный путь в искусстве.
Владимир Прокопцов, генеральный директор Национального художественного музея Республики Беларусь, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь, кандидат искусствоведения, художник:
Міхаіл Андрэевіч Савіцкі вабраў у сябе самыя галоўныя гістарычныя падзеі мінулага XX стагоддзя, XXI, і гэта вельмі выдатна, яскрава, па-мастацку выказаў у сваіх неўміручых творах, якія сталі сёння класікай нашага мастацтва.
Его уже приговорили к смерти. Что пришлось сделать этому белорусскому художнику, чтобы сбежать из концлагеря? Узнать здесь.
Виктор Альшевский, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь, художник, ученик Михаила Савицкого:
Он прошел довольно-таки сложную жизнь, особенно в молодости, во время Великой Отечественной войны. Это была часть суровой жизни, и, конечно же, она отложила жесткий отпечаток на его творчестве.
Юлия Ковалева, заведующая отделом экспозиционно-выставочной работы Музея истории города Минска:
Его творчество невозможно рассматривать отдельно от его биографии, потому что творчество его очень автобиографично, и в его работах отражены основные вехи событий его жизни, его чувства, его переживания. Но если говорить в целом, то вообще его творчество посвящено Беларуси, белорусскому народу в контексте мировых событий и мировой истории.
Кирилл Мельник, доцент Белорусского государственного университета, кандидат искусствоведения, художник:
18 февраля 1922 года в простой белорусской деревне родился мальчик. Мальчику предстояла тяжелая судьба, историческая судьба.
Михаил Андреевич родился в деревне Звенячи Витебской области Толочинского района в семье крестьян. Его отец, Андрей Петрович, работал на железной дороге, а мать, Анна Константиновна – в колхозе.
Юлия Ковалева:
В семье было пятеро детей, еще было три старших брата, они все погибли на фронте, и младшая сестра. Как говорил Михаил Андреевич во многих своих интервью, детство у него было безоблачным и радостным. Он с детства обучился всем основным работам сельскохозяйственным, как любой деревенский ребенок того времени. Также он обучился столярным работам, так как отец его был мастером этого дела. Но уже с детства он проявил талант к рисованию и мечтал стать художником. Во многом, конечно, этому способствовала его дружба с двоюродным братом Валентином Савицким, который был старше Михаила Андреевича и еще до войны успел закончить Витебское художественное училище. И Михаил Андреевич хотел пойти по его стопам.
Савицкий возвращается на родину уже взрослым человеком с глубоко израненной судьбой. После демобилизации никакого сомнения – талант художника надо развивать. Михаил Савицкий поступает в Минское художественное училище, нынешний художественный колледж имени Глебова. А после – Москва, ведь в столице БССР еще не было своей высшей художественной школы.
Юлия Ковалева:
Поступил в Московский художественный институт имени Сурикова. Учился там у Мочальского, известного художника, который оказал влияние на формирование его творческого стиля. Учился хорошо, закончил институт с дипломом с отличием. В 1957 году его дипломная работа «Песня» была посвящена Беларуси, как он сам тоже вспоминал. Это также, можно сказать, такая работа – воспоминание о годах его детства, о деревне Звенячи, где всегда звенела песня, как он говорил, что даже само название у этой деревни музыкальное.
Николай Опиок, художник, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь:
Витебск – это центр культурной жизни в дореволюционный и послереволюционный период, самый крутой центр. И вдруг слышу разговоры, шумные, крикливые разговоры. Такие, как Явич, Корженевский, Кухарев, Держиц шумно кричат о чем-то. Это 1957 год, они приехали из Минска, с нашей республиканской художественной выставки и видели. Что видели, они не помнят, но весь шум, как это говорится, шум, пор, и суета, вокруг одной фамилии – Савицкий, Савицкий, Савицкий. И говорят, кто такой? Откуда? Как появилась эта картина? Какая картина? Да, слушай, говорит, а какие фигуры, а какие лошади, а какая правда, а какая правда жизни деревни, села! Картина дала повод всем художественным силам Республики Беларусь на всех уровнях, с любым образованием, но особенно в этом культурном центре Витебска, пропитанном Шагалом и Малевичем, и вдруг такой взрыв. Он въехал на золотом коне с пышным душистым сеном нашей Беларуси.
Получив красный диплом и квалификацию «Художник-живописец», Михаил Андреевич в конце ноября 1957 года возвращается в Минск.
Юлия Ковалева:
У него уже тут была жена Маргарита, она училась в театрально-художественном институте, и он начинает активно работать. Вступил в Белорусский союз художников. Нужно также заметить, что он окончил институт, ему уже было 35 лет. И он поэтому так, как тоже вспоминал в своих интервью, говорил, что у него было очень много задач и он большую часть своей жизни в мастерской и провел.