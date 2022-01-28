«Он въехал на золотом коне с пышным душистым сеном нашей Беларуси». Как начинал художник Михаил Савицкий?

Жизнь и творчество Михаила Савицкого – одно из самых характерных явлений в искусстве и истории нашего времени, рассказали в документальном проекте «Тайны Беларуси». Для того чтобы верно понять смысл живописи народного художника, необходимо понять последовательность событий в его жизни. В его картинах наша история. Ведь каждое новое полотно – личный выстраданный путь в искусстве.

Владимир Прокопцов, генеральный директор Национального художественного музея Республики Беларусь, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь, кандидат искусствоведения, художник:

Міхаіл Андрэевіч Савіцкі вабраў у сябе самыя галоўныя гістарычныя падзеі мінулага XX стагоддзя, XXI, і гэта вельмі выдатна, яскрава, па-мастацку выказаў у сваіх неўміручых творах, якія сталі сёння класікай нашага мастацтва. Его уже приговорили к смерти. Что пришлось сделать этому белорусскому художнику, чтобы сбежать из концлагеря? Узнать здесь.

Виктор Альшевский, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь, художник, ученик Михаила Савицкого:

Он прошел довольно-таки сложную жизнь, особенно в молодости, во время Великой Отечественной войны. Это была часть суровой жизни, и, конечно же, она отложила жесткий отпечаток на его творчестве.

Юлия Ковалева, заведующая отделом экспозиционно-выставочной работы Музея истории города Минска:

Его творчество невозможно рассматривать отдельно от его биографии, потому что творчество его очень автобиографично, и в его работах отражены основные вехи событий его жизни, его чувства, его переживания. Но если говорить в целом, то вообще его творчество посвящено Беларуси, белорусскому народу в контексте мировых событий и мировой истории.

Кирилл Мельник, доцент Белорусского государственного университета, кандидат искусствоведения, художник:

18 февраля 1922 года в простой белорусской деревне родился мальчик. Мальчику предстояла тяжелая судьба, историческая судьба. Михаил Андреевич родился в деревне Звенячи Витебской области Толочинского района в семье крестьян. Его отец, Андрей Петрович, работал на железной дороге, а мать, Анна Константиновна – в колхозе.

Юлия Ковалева:

В семье было пятеро детей, еще было три старших брата, они все погибли на фронте, и младшая сестра. Как говорил Михаил Андреевич во многих своих интервью, детство у него было безоблачным и радостным. Он с детства обучился всем основным работам сельскохозяйственным, как любой деревенский ребенок того времени. Также он обучился столярным работам, так как отец его был мастером этого дела. Но уже с детства он проявил талант к рисованию и мечтал стать художником. Во многом, конечно, этому способствовала его дружба с двоюродным братом Валентином Савицким, который был старше Михаила Андреевича и еще до войны успел закончить Витебское художественное училище. И Михаил Андреевич хотел пойти по его стопам.

Савицкий возвращается на родину уже взрослым человеком с глубоко израненной судьбой. После демобилизации никакого сомнения – талант художника надо развивать. Михаил Савицкий поступает в Минское художественное училище, нынешний художественный колледж имени Глебова. А после – Москва, ведь в столице БССР еще не было своей высшей художественной школы. Юлия Ковалева:

Поступил в Московский художественный институт имени Сурикова. Учился там у Мочальского, известного художника, который оказал влияние на формирование его творческого стиля. Учился хорошо, закончил институт с дипломом с отличием. В 1957 году его дипломная работа «Песня» была посвящена Беларуси, как он сам тоже вспоминал. Это также, можно сказать, такая работа – воспоминание о годах его детства, о деревне Звенячи, где всегда звенела песня, как он говорил, что даже само название у этой деревни музыкальное.