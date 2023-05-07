Переводят стрелки. Западные СМИ считают, что диверсию с нападением на Кремль устроили сами русские

В интернете появилось видео инцидента. Один дрон взорвался над Сенатским дворцом, в котором расположена резиденция Владимира Путина. По официальным данным, в момент атаки российского лидера в Кремле не было. А военным удалось своевременно вывести из строя оба летательных аппарата. Так что обошлось без жертв и разрушений.

В Киеве причастность к теракту отрицают, как и в Вашингтоне, где поспешили заявить, что ничего общего с атакой на Кремль не имеют и об этом им было неизвестно. Хотя, конечно, в это верится с трудом. О чем и заявил Дмитрий Песков. Украина согласовывает с Западом чуть ли не каждый шаг. Для этого, собственно, Зеленский и ездит в Европу, как по расписанию. Вот на неделе появился в Финляндии и Нидерландах.

А что касается атаки на Кремль, то в западных СМИ пытаются перевести стрелки на Россию, как это было в случае подрыва «Северных потоков», мол, и в этот раз диверсию устроили сами русские. Им это выгодно, как никому другому.