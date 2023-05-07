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Переводят стрелки. Западные СМИ считают, что диверсию с нападением на Кремль устроили сами русские

07 мая 2023 16:32
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Громкое ЧП, которое произошло на неделе. В ночь на среду, 3 мая, беспилотники атаковали московский Кремль, который подвергся нападению впервые со времен Великой Отечественной войны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.  

Переводят стрелки. Западные СМИ считают, что диверсию с нападением на Кремль устроили сами русские-1

В интернете появилось видео инцидента. Один дрон взорвался над Сенатским дворцом, в котором расположена резиденция Владимира Путина. По официальным данным, в момент атаки российского лидера в Кремле не было. А военным удалось своевременно вывести из строя оба летательных аппарата. Так что обошлось без жертв и разрушений.  

Москва расценила нападение как спланированный теракт и покушение на президента и оставила за собой право принять ответные меры.

Переводят стрелки. Западные СМИ считают, что диверсию с нападением на Кремль устроили сами русские-4

В Киеве причастность к теракту отрицают, как и в Вашингтоне, где поспешили заявить, что ничего общего с атакой на Кремль не имеют и об этом им было неизвестно. Хотя, конечно, в это верится с трудом. О чем и заявил Дмитрий Песков. Украина согласовывает с Западом чуть ли не каждый шаг. Для этого, собственно, Зеленский и ездит в Европу, как по расписанию. Вот на неделе появился в Финляндии и Нидерландах.  

А что касается атаки на Кремль, то в западных СМИ пытаются перевести стрелки на Россию, как это было в случае подрыва «Северных потоков», мол, и в этот раз диверсию устроили сами русские. Им это выгодно, как никому другому.  

# ЧП # общество # Дмитрий Песков # Владимир Зеленский # Владимир Путин # Фотофакт

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