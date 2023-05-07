Никуда не исчезал в послевоенное время. Олег Дьяченко рассказал, откуда в современной Европе нацизм

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Никита Рачиловский, СТВ:

Подвиг советского народа бессмертен. Сохранение памяти о нем – наш священный долг и обязанность как потомков победителей. Сегодня, к сожалению, многие стараются приуменьшить роль подвига наших предков и вовсе переписать его в мировой истории, будто его никогда и не было. На тему Великой Победы, фальсификации истории мы поговорим сегодня. У нас в гостях член Совета Республики Олег Дьяченко. Вопросам сохранения исторической памяти всегда уделялось пристальное внимание Никита Рачиловский:

Учебники истории – достаточно ли там информации про Великую Отечественную войну, нашу Победу? Воспринимают ли эту информацию школьники?

Олег Дьяченко, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по образованию, науке, культуре и социальному развитию:

Вопросам сохранения исторической памяти через учебники, учебные пособия, энциклопедические справочники у нас всегда уделялось достаточно пристальное внимание еще с советского времени. Я уже не говорю о постсоветском периоде. Поэтому все, что касается содержательного наполнения учебников, учебных пособий по истории Великой Отечественной войны, то они на достаточно высоком научном и методическом уровнях. Я бы сказал другое, что здесь вопрос работы педагога, учителя истории, обществоведения, насколько они смогут донести историческую правду до сознания и душ школьников. Над этим нам необходимо работать, потому что все-таки теоретический материал, который изложен в текстовых носителях, и затем как он преподносится эмоционально, с душой, чувством до сознания школьника – это немножко разные вещи. Поэтому в плане методической работы нам еще необходимо работать и работать. Апеллировали к нацистской символике, стремясь популяризировать ее среди молодежи Никита Рачиловский:

Оглядываясь назад, должны ли были мы молчать о том, как Украина вводит нацистские элементы в свою идеологию? Откуда в целом в современной Европе нацизм, так называемая либеральная идеология?

Олег Дьяченко:

На мой взгляд, неонацизм, реваншизм никуда не исчезал из Европы в послевоенное время. Мы знаем, что в той же самой Германии, в других странах действовали неонацистские организации, реваншистские и всевозможные ветеранские структуры, которые пытались реабилитировать деятельность и преступных военных организаций, и других. Поэтому эта тема там была всегда актуализирована – и в 70-е годы, и в 80-е, и в 90-е, на уровне даже популяризации нацистской символики. Вспомним с вами движение скинхедов, или бритоголовых. Они постоянно апеллировали к нацистской символике, стремились ее популяризировать среди молодежи. Поэтому эта тема не исчезала никогда. Что касается Украины, то здесь двигателем, движком, энерджайзером являются западные ее регионы. Здесь необходимо понимать, посмотреть историю этих регионов. Мы же знаем, что западные области – это Галичина в первую очередь. Они не входили ни в Российскую империю, и в составе Советского Союза были в период 1939-1941 годов, то есть два года. Поэтому понятно почему, собственно говоря, именно из выходцев из этих регионов были сформированы два воинских подразделения: СС «Галичина» и «Нахтигаль», которые принимали участие в вооруженной борьбе против украинского народа, но на стороне германского фашизма. Поэтому уже в 90-е, нулевые годы началась реабилитация тех, кто воевал в этих военных преступных подразделениях. Началось возражение неонацизма в Украине на уже исторической почве. Никита Рачиловский:

Мы, в принципе, это видели, но об этом не говорили. Не хотели портить отношения с Украиной или как это можно объяснить? Олег Дьяченко:

Специалисты об этом говорили, и те, кто работал в информационном поле, обращали внимание на то, что идет возрождение неонацизма. Возрождение идет в первую очередь не с восточных, а с западных регионов Украины. В тот период из специалистов, ученых мало кто слышал, были другие тренды в международной политике. Эти страны находятся в состоянии беспамятства и безумства

Никита Рачиловский:

Снос памятникам советским воинам-освободителям в Прибалтике и Польше. Эти страны хотят полностью отменить свою историю? Как поляки могут сотрудничать с пособниками и последователями идей Бандеры? Они забыли про Волынскую резню? Олег Дьяченко:

Я думаю, что эти страны сейчас находятся под внешним управлением. Они самостоятельно не определяют свою внутреннюю политику в части сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне. Надо же понимать, что советский народ и Красная армия дорогой ценой заплатили за освобождение и прибалтийских стран, и той же самой Польши от немецко-фашистских захватчиков. В одной Польше мы потеряли порядка 600 тысяч советских воинов, в том числе белорусов, в том числе наших родственников. Поэтому эти страны, к сожалению, сейчас находятся в состоянии беспамятства, безумства и вандализма в отношении исторического прошлого. Потому что могилы, память трогать нельзя – это святое. «Наша историческая совесть требует, чтобы эти имена остались для потомков» Никита Рачиловский:

Расследование по факту геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Наша Генпрокуратура показала всему миру еще раз те преступления, которые совершали нелюди по отношению к нашему народу. Насколько значимо это расследование и донесение его результатов до мировой общественности?

Олег Дьяченко:

Во-первых, это очень важно, что Генеральная прокуратура Республики Беларусь начала расследование этих фактов геноцида белорусского народа в период Великой Отечественной войны и первые послевоенные годы. Почему? Должное внимание в послевоенные годы этому не уделялось, поэтому, конечно, многие эти факты, события остались вне поле зрения представителей прокуратуры и ученых. Нам важно сегодня восстановить историческую справедливость, историческую правду. Потому что кроме Хатыни, других мест, где были уничтожены тысячи наших людей, существует много других мест. Два или три года назад я по своей инициативе исследовал документы в одном из архивов и обнаружил факт уничтожения небольшой деревни, десять домов, немецко-фашистскими захватчиками в июле 1943 года. Это на Могилевщине. Восстановил имена погибших. Там были дети трех, четырех, пяти лет, самый старший возраст погибшей – женщина 60 лет. Нигде по документам они раньше не проходили. Историческая память и наша историческая совесть требуют, чтобы эти имена остались для потомков, и в плане того, чтобы больше эта история не повторилась. Чтобы наши соотечественники, белорусы помнили, что несут, какие страдания нашим людям из-за рубежа наши недоброжелатели, недруги, что бы там они ни говорили о демократии, новом порядке, европейских ценностях – по факту сожженные деревни, убитые зверским образом местные жители. Это трагедия, боль. Погиб в последний день проведения операции «Багратион»