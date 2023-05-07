Дипломат о санкционной политике: главное в этой истории, что мы правы. И это чувствует теперь и Запад

По оценкам FAO – это организация ООН, которая ведет борьбу с мировым голодом, – в 2021 году число недоедающих в мире превысило 800 миллионов человек, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Умеренное или острое отсутствие продовольствия затрагивает 2,3 миллиарда, а на пороге голода больше 11 % населения Земли. К такой ситуации привели изменения климата, пандемия, конфликты и вооруженные столкновения и, конечно же, санкции.

Ольга Коршун, СТВ:

Хотя о последнем факторе в FAO предпочитают не говорить. В крайнем случае, незаконные ограничения против Беларуси дипломатично называют барьерами в мировой торговле. Но, как санкции не назови, их суть не меняется. И больше вреда они причиняют не тем, против кого они направлены, а тем же странам Африки и Латинской Америки, которые, как мы уже убедились, серьезно недоедают. Так почему в FAO предпочитают закрывать глаза на происходящее и прячутся за дипломатичными формулировками? Об этом нам рассказал белорусский представитель в организации Кирилл Петровский. Вот какими подробностями поделился наш дипломат.

Кирилл Петровский, временный поверенный в делах Республики Беларусь в Итальянской Республике:

В странах, которые вводят санкции, живет 1 миллиард человек. А в остальных, которые расплачиваются за амбиции руководителей этого миллиарда, – 7 миллиардов. Нам удалось создать здесь неформальный антисанкционный клуб. Число его членов постоянно растет, но пока их явно недостаточно, чтобы противостоять (будем его так называть) этому западному блоку. Самое главное в этой истории, что мы правы. И это чувствуем и знаем теперь не только мы, но и представители западных стран, которые возвращаются из Рима в свои столицы и говорят: может, как-то отменить эти санкции в отношении удобрений? Мы это слышим, мы знаем, что такие разговоры ведутся. И делегаты докладывают своему правительству, что лозунги Запада не соответствуют реальным делам. Что голодающих этот самый миллиард обманывает. И именно это рано или поздно, я уверен, приведет к какому-то общему, решительному ответу. Ольга Коршун:

И еще один интересный момент. Когда европейские власти вводили санкции на все лады, они забыли спросить, а что об этом думают обычные жители Евросоюза. И сейчас такое самоуправство может сыграть с политиками злую шутку.