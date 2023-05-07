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Вкусно, ярко и весело. Ярмарка ко Дню Победы развернулась у Дворца спорта в Минске

07 мая 2023 13:34
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Новости Беларуси. Праздничная ярмарка развернулась у Дворца спорта в Минске. Традиционно там вкусно, ярко и весело, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Вкусно, ярко и весело. Ярмарка ко Дню Победы развернулась у Дворца спорта в Минске-1

Со сцены звучат мелодии военных лет, а гостям предлагают самые различные угощения. Помимо белорусской, широко представлены кухни народов мира: российская, грузинская, армянская, узбекская. Продавцов легко узнать по одежде в стиле милитари. Обязательный атрибут на груди – цветок Победы. Разделить праздничное настроение с потребителями взялись более 80 торговых предприятий. По традиции у Дворца спорта развернулся и город мастеров. Ремесленники из регионов Беларуси и России привезли на продажу сувениры ручной работы. Открыты интерактивные площадки и фотозоны как для детей, так и взрослых.  

Вкусно, ярко и весело. Ярмарка ко Дню Победы развернулась у Дворца спорта в Минске-4

Праздник замечательный, торжественный. Хорошее настроение, поэтому мы с внуками пришли тоже поделиться своим хорошим настроением, посмотреть, какой красивый город. Пойдем еще возлагать цветы к памятнику.  

Вкусно, ярко и весело. Ярмарка ко Дню Победы развернулась у Дворца спорта в Минске-7

Марина Третьякова, дирижер музыкальной капеллы «Сонорус»:  
Песни не могут не отзываться в сердце. И, естественно, те люди, которые слушают, и мы, которые их исполняют, мы все преисполнены наилучшими эмоциями, потому что нельзя равнодушным быть к этому.  

Вкусно, ярко и весело. Ярмарка ко Дню Победы развернулась у Дворца спорта в Минске-10

Праздничная площадка у Дворца спорта 7 мая продолжит работу до 22 часов. Завтра, 8 мая, гостей ждут начиная с полудня, а 9 мая – с 11:00 до 23:00.  

# День Победы # общество # Марина Третьякова # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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