Вкусно, ярко и весело. Ярмарка ко Дню Победы развернулась у Дворца спорта в Минске

Новости Беларуси. Праздничная ярмарка развернулась у Дворца спорта в Минске. Традиционно там вкусно, ярко и весело, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Со сцены звучат мелодии военных лет, а гостям предлагают самые различные угощения. Помимо белорусской, широко представлены кухни народов мира: российская, грузинская, армянская, узбекская. Продавцов легко узнать по одежде в стиле милитари. Обязательный атрибут на груди – цветок Победы. Разделить праздничное настроение с потребителями взялись более 80 торговых предприятий. По традиции у Дворца спорта развернулся и город мастеров. Ремесленники из регионов Беларуси и России привезли на продажу сувениры ручной работы. Открыты интерактивные площадки и фотозоны как для детей, так и взрослых.

Праздник замечательный, торжественный. Хорошее настроение, поэтому мы с внуками пришли тоже поделиться своим хорошим настроением, посмотреть, какой красивый город. Пойдем еще возлагать цветы к памятнику.

Марина Третьякова, дирижер музыкальной капеллы «Сонорус»:

Песни не могут не отзываться в сердце. И, естественно, те люди, которые слушают, и мы, которые их исполняют, мы все преисполнены наилучшими эмоциями, потому что нельзя равнодушным быть к этому.