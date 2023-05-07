Пережидают последствия атаки на Кремль? Вот почему Зеленский с командой отправился в турне по миру

Почему киевские власти отрицают причастность к атаке? Как Москва может ответить на теракт? И кому на самом деле выгодна новая волна эскалации? Разбирались наши корреспонденты.

Провокация, предупреждение или покушение? Атака по Кремлю украинскими дронами вызвала много вопросов у международного сообщества. Но вместе с тем дала ясность по некоторым тезисам. Во-первых, переговоры. Маловероятно, что делегации России и Украины после случившегося захотят восстановить мирный диалог. По сути, беспилотники стали ответом Киева на китайский антивоенный план.

Си Цзиньпин, председатель КНР:

Кризисная ситуация в Украине оказывает большое влияние на международную ситуацию. По украинскому вопросу Китай неизменно стоит на стороне мира и будет решительно содействовать переговорному процессу и прекращению огня в кратчайшие сроки.

Но организаторы теракта показывают: Украина не хочет мира и не собирается придерживаться никаких ограничений при ведении конфликта. Тем более такая позиция горячо одобряется западными странами.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России:

Мы хорошо знаем, что решения о таких действиях, о таких терактах принимаются не в Киеве, а именно в Вашингтоне, а Киев уже исполняет то, что ему говорят делать. Не каждый раз Киеву дают право и в выборе средств. Это тоже зачастую диктуют из-за океана.

Принудить Кремль к ответным действиям – еще одна вероятная причина теракта. Перед контрнаступлением Украина, точнее те, кто за ней стоят, хотят подтолкнуть Россию к поспешной растрате снарядов. Но в официальных заявлениях западных политиков, конечно, будут звучать другие призывы. Глава европейской дипломатии поспешил немного остудить ситуацию.

Жозеп Боррель, глава европейской дипломатии:

Мы призываем Россию не использовать это предполагаемое нападение в качестве предлога для продолжения войны. Нас беспокоит то, что это может быть использовано для оправдания новых атак на Украину.

А тем временем Украина завершила формирование ударно-наступательных группировок, а также резервов общей численностью в 100 тысяч человек. И теракт в этом смысле произошел вовремя. Осталось только дождаться ответа Кремля и возложить ответственность за эскалацию конфликта на Москву. А чтобы не подорваться на собственных же минах, Зеленский и ключевые сотрудники Офиса президента заранее покинули территорию страны под предлогом иностранного визита. Первой остановкой стала Финляндия.

Владимир Зеленский, президент Украины:

Самая лучшая и мощная гарантия [безопасности – прим. ред.] – это членство в НАТО. Пока идет война, нас не будет в НАТО. Мы это ясно понимаем. Но мы бы хотели, чтобы помимо «открытых дверей» партнеры навстречу нам делали мощные шаги.

Финляндия на собственном примере показала, что есть максимально быстрые пути вступления в НАТО. Но у Украины другая дорога. Кровавая, сложная. К тому же раньше по ней никто не ходил. И пока в Киеве представители различных министерств и ведомств открещивались от теракта на Кремль, Зеленский на родину возвращаться не спешил и отправился в Нидерланды.

Визит снова был полон громких заявлений, и на этот раз красноречива оказалась в том числе принимающая сторона. Лидер правой партии Каролин ван дер Плас отказалась идти на встречу с Зеленским.

4 мая… Один день в году, когда мы вспоминаем наших жертв войны. Именно это должно быть в центре внимания. Не Зеленский. Я думаю, что его визит очень неуместен.

Тем не менее Зеленский успел не только переговорить с местными депутатами, но и выступить в Международном уголовном суде, который недавно выдал ордер на арест Путина. Назвав Гаагу «сердцем международного правосудия», украинский лидер вновь призвал союзников предоставить как можно больше современных вооружений. Киев снова посылает запросы в космос, а точнее на Запад, требуя F-16. Их страна ждет давно, и это ни для кого не секрет.