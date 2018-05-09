«Переполняют чувства, чувства гордости за нашу страну, за наш народ». Репортаж с площади Победы

Новости Беларуси. 9 мая миллионы людей в мире отдают дань памяти героям, добывшим Великую Победу в борьбе с фашизмом. В Беларуси День Победы – один из главных и любимых праздников.

Здесь уместно употребить характеристику «народный». Слишком дорогую цену заплатили белорусы в Великой Отечественной. Погиб каждый третий. И, пожалуй, нет в Беларуси человека, который бы не знал о Великой Отечественной. Победа – один из символов нашей идеологии. Как в столице Беларуси отмечают 9 мая? Репортаж СТВ

А сопротивление, которое оказал наш народ захватчикам, объясняет, почему Беларусь называют еще и страной партизан. Официальные празднования утром в Минске начались с возложения венков и цветов к обелиску на площади Победы. Традиционно, торжественную церемонию начинал глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 9 мая особая дата и для Андрея Ивановича. В 16 лет следом за старшим братом пошел в партизаны. В войну защищал свою малую родину – Минскую область. Здесь прожил всю жизнь, но до конца войну забыть так и не удалось. Андрей Дубаневич, ветеран Великой Отечественной войны:

Для меня число 45 – священное. Если делаю спортивную разминку, то до 45 считаю. Горжусь, что принадлежу к людям, которые нашу Родину освобождали. Праздничная церемония начинается ровно в полдень с возложения цветов к монументу Победы. Первым у подножья памятника – венок от белорусского Президента. Видеофакт: «Беларусь помнит!» Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске Обелиск буквально утопает в цветах. Сегодня это яркий символ памяти и скорби. А еще гордости за тех, кто сражался за Великую Победу. Задача для нынешнего поколения – раз и навсегда усвоить этот трагический урок и сберечь мир и спокойствие, которые уже более 70 лет царят на нашей земле.

Время неумолимо идет вперед, заглушает боль, успокаивает память. К сожалению, человеческая жизнь вновь обесценивается. Мир разделяется, рушатся вековые устои, стираются духовные ориентиры. Но белорусский народ, пережив многие войны, бережно хранит такие простые и понятные каждому человеку ценности: счастье встречать мирный рассвет, вдыхать аромат горячего хлеба, ощущать тепло любимых рук, слышать звонкий смех детей и мечтать об их будущем. Великую Победу завоевали общими усилиями, подчеркивает Президент. Только совместно мир удастся сберечь и сейчас. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы знаем цену свободы и независимости. Поэтому так трепетно относимся к истории, так ревностно отстаиваем принципы справедливости, честности и равенства. Мы, белорусы, всегда боролись за недопущение искажения истории, особенно истории Великой Отечественной войны. И не думали, что нам придется бороться и с другой бедой – приватизацией нашей Победы. Не могу не сослаться на слова нашего друга Александра Сурикова, который недавно сказал: «Мы вместе победили в этой страшной и жестокой войне. Не будь мы вместе, мы бы и сегодня стояли на коленях». Сказано правильно. Вместе, весь советский народ внес достойный вклад в победу над нацизмом. На площади Победы – дипломаты, общественные деятели, представители религиозных конфессий. Каждый из них вкладывает свой смысл в этот праздник. Андрей Кобяков, премьер-министр Беларуси:

Этот праздник играет большую роль для всего человечества и для нашей страны, поэтому у нас такая большая тяга к тому, чтобы был мир на земле. А с другой стороны, мы понимаем, что он будет только в том случае, если мы будем сильны.

Йозеф Мигаш, посол Словакии в Беларуси:

Если бы тогда СССР и отдельные народы и республики не отстояли общую позицию и не победили бы фашизм, все бы были на коленях.

Наталья Кочанова, глава Администрации Президента Беларуси:

Переполняют чувства, чувства гордости за нашу страну, за наш народ. И конечно, чувство печали, которое присутствует в эти дни у всех, потому что мы знаем, какая жуткая трагедия произошла на нашей земле много лет назад. Но чувство радости от того, что сегодня мирное небо.

В боях участвовало более 34 миллионов советских военных. В том числе около полутора миллиона наших соотечественников. Против немецких захватчиков сражались свыше 370 тысяч партизан и более 70 тысяч подпольщиков. В годы войны погиб каждый третий белорус. Сегодня их память почтили минутой молчания.

Сразу после торжественной части Александр Лукашенко подходит к ветеранам. Жмет руки, поздравляет с праздником и, конечно, желает здоровья. Чем дальше мы от тех времен, тем больше наша ответственность перед ветеранами.

Глава государства приветствует дипломатов. Вторая мировая затронула многие страны. Отдельные слова – послу Китая. Жители Поднебесной отважно сражались на полях Второй мировой. О Победе там помнят до сих пор.

9 мая – наглядный пример того, как сохранить историю. А воспоминания ветеранов сегодня – на вес золота. Главное – передать истинный смысл тех событий для будущих поколений, которые, возможно, о Великой Отечественной узнают только из фильмов и песен о войне.

Александр Лукашенко:

Пока мы будем писать книги, читать стихи и прозу о войне, пока мы в детском садике будем разучивать стихи и петь военные песни, пока в учебных программах школ и наших вузов эта тема будет освещена абсолютно честно и откровенно, до тех пор мы память о войне не потеряем. Плюс наши традиции. Нас уже трудно в чем-то упрекнуть. У нас традиционно 9 Мая шествия, возложение венков; День Независимости – опять же парад, возложение венков, торжественное собрание. Это уже в крови наших белорусов.

В разговоре с журналистами коснулись того, что в прессе появилась информация, якобы в Беларуси запрещают проводить акцию «Бессмертный полк». Она традиционно проходит в России. Президент четко дает понять, в нашей стране запретов не было и не стоит политизировать такие моменты. Александр Лукашенко: «В Беларуси никогда и никто святое не запрещал и запрещать не будет» Портреты родных, фотографии с фронта – 9 мая в строю и те, кто прошел всю войну, но домой так и не вернулся. За каждым фото – личная история и память поколений. К акции «Беларусь помнит» присоединились десятки людей.

Семейную историю многих война разделила на до и после. А 9 мая – это еще одна возможность сказать ветеранам спасибо и вспомнить тех, кому домой вернуться так и не удалось.