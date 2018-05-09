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«Переполняют чувства, чувства гордости за нашу страну, за наш народ». Репортаж с площади Победы

09 мая 2018 18:07
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Новости Беларуси. 9 мая миллионы людей в мире отдают дань памяти героям, добывшим Великую Победу в борьбе с фашизмом. В Беларуси День Победы – один из главных и любимых праздников.

«Переполняют чувства, чувства гордости за нашу страну, за наш народ». Репортаж с площади Победы-1

Здесь уместно употребить характеристику «народный». Слишком дорогую цену заплатили белорусы в Великой Отечественной. Погиб каждый третий. И, пожалуй, нет в Беларуси человека, который бы не знал о Великой Отечественной. Победа – один из символов нашей идеологии.

Как в столице Беларуси отмечают 9 мая? Репортаж СТВ

«Переполняют чувства, чувства гордости за нашу страну, за наш народ». Репортаж с площади Победы-4

А сопротивление, которое оказал наш народ захватчикам, объясняет, почему Беларусь называют еще и страной партизан. Официальные празднования утром в Минске начались с возложения венков и цветов к обелиску на площади Победы. Традиционно, торжественную церемонию начинал глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

9 мая особая дата и для Андрея Ивановича. В 16 лет следом за старшим братом пошел в партизаны. В войну защищал свою малую родину – Минскую область. Здесь прожил всю жизнь, но до конца войну забыть так и не удалось.

Андрей Дубаневич, ветеран Великой Отечественной войны:
Для меня число 45 – священное. Если делаю спортивную разминку, то до 45 считаю. Горжусь, что принадлежу к людям, которые нашу Родину освобождали.

Праздничная церемония начинается ровно в полдень с возложения цветов к монументу Победы. Первым у подножья памятника – венок от белорусского Президента.

Видеофакт: «Беларусь помнит!» Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске

Обелиск буквально утопает в цветах. Сегодня это яркий символ памяти и скорби. А еще гордости за тех, кто сражался за Великую Победу. Задача для нынешнего поколения – раз и навсегда усвоить этот трагический урок и сберечь мир и спокойствие, которые уже более 70 лет царят на нашей земле.

«Переполняют чувства, чувства гордости за нашу страну, за наш народ». Репортаж с площади Победы-7

Время неумолимо идет вперед, заглушает боль, успокаивает память. К сожалению, человеческая жизнь вновь обесценивается. Мир разделяется, рушатся вековые устои, стираются духовные ориентиры.

Но белорусский народ, пережив многие войны, бережно хранит такие простые и понятные каждому человеку ценности: счастье встречать мирный рассвет, вдыхать аромат горячего хлеба, ощущать тепло любимых рук, слышать звонкий смех детей и мечтать об их будущем.

Великую Победу завоевали общими усилиями, подчеркивает Президент. Только совместно мир удастся сберечь и сейчас.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы знаем цену свободы и независимости. Поэтому так трепетно относимся к истории, так ревностно отстаиваем принципы справедливости, честности и равенства. Мы, белорусы, всегда боролись за недопущение искажения истории, особенно истории Великой Отечественной войны. И не думали, что нам придется бороться и с другой бедой – приватизацией нашей Победы. Не могу не сослаться на слова нашего друга Александра Сурикова, который недавно сказал: «Мы вместе победили в этой страшной и жестокой войне. Не будь мы вместе, мы бы и сегодня стояли на коленях». Сказано правильно. Вместе, весь советский народ внес достойный вклад в победу над нацизмом.

На площади Победы – дипломаты, общественные деятели, представители религиозных конфессий. Каждый из них вкладывает свой смысл в этот праздник.

Андрей Кобяков, премьер-министр Беларуси:
Этот праздник играет большую роль для всего человечества и для нашей страны, поэтому у нас такая большая тяга к тому, чтобы был мир на земле. А с другой стороны, мы понимаем, что он будет только в том случае, если мы будем сильны.

«Переполняют чувства, чувства гордости за нашу страну, за наш народ». Репортаж с площади Победы-10

Йозеф Мигаш, посол Словакии в Беларуси:
Если бы тогда СССР и отдельные народы и республики не отстояли общую позицию и не победили бы фашизм, все бы были на коленях.

«Переполняют чувства, чувства гордости за нашу страну, за наш народ». Репортаж с площади Победы-13

Наталья Кочанова, глава Администрации Президента Беларуси:
Переполняют чувства, чувства гордости за нашу страну, за наш народ. И конечно, чувство печали, которое присутствует в эти дни у всех, потому что мы знаем, какая жуткая трагедия произошла на нашей земле много лет назад. Но чувство радости от того, что сегодня мирное небо.

«Переполняют чувства, чувства гордости за нашу страну, за наш народ». Репортаж с площади Победы-16

В боях участвовало более 34 миллионов советских военных. В том числе около полутора миллиона наших соотечественников. Против немецких захватчиков сражались свыше 370 тысяч партизан и более 70 тысяч подпольщиков. В годы войны погиб каждый третий белорус. Сегодня их память почтили минутой молчания.

«Переполняют чувства, чувства гордости за нашу страну, за наш народ». Репортаж с площади Победы-19

Сразу после торжественной части Александр Лукашенко подходит к ветеранам. Жмет руки, поздравляет с праздником и, конечно, желает здоровья. Чем дальше мы от тех времен, тем больше наша ответственность перед ветеранами.

«Переполняют чувства, чувства гордости за нашу страну, за наш народ». Репортаж с площади Победы-22

Глава государства приветствует дипломатов. Вторая мировая затронула многие страны. Отдельные слова – послу Китая. Жители Поднебесной отважно сражались на полях Второй мировой. О Победе там помнят до сих пор.

«Переполняют чувства, чувства гордости за нашу страну, за наш народ». Репортаж с площади Победы-25

9 мая – наглядный пример того, как сохранить историю. А воспоминания ветеранов сегодня – на вес золота. Главное – передать истинный смысл тех событий для будущих поколений, которые, возможно, о Великой Отечественной узнают только из фильмов и песен о войне.

«Переполняют чувства, чувства гордости за нашу страну, за наш народ». Репортаж с площади Победы-28

Александр Лукашенко:
Пока мы будем писать книги, читать стихи и прозу о войне, пока мы в детском садике будем разучивать стихи и петь военные песни, пока в учебных программах школ и наших вузов эта тема будет освещена абсолютно честно и откровенно, до тех пор мы память о войне не потеряем.

Плюс наши традиции. Нас уже трудно в чем-то упрекнуть. У нас традиционно 9 Мая шествия, возложение венков; День Независимости – опять же парад, возложение венков, торжественное собрание. Это уже в крови наших белорусов.

«Переполняют чувства, чувства гордости за нашу страну, за наш народ». Репортаж с площади Победы-31

В разговоре с журналистами коснулись того, что в прессе появилась информация, якобы в Беларуси запрещают проводить акцию «Бессмертный полк». Она традиционно проходит в России. Президент четко дает понять, в нашей стране запретов не было и не стоит политизировать такие моменты.

Александр Лукашенко: «В Беларуси никогда и никто святое не запрещал и запрещать не будет»

Портреты родных, фотографии с фронта – 9 мая в строю и те, кто прошел всю войну, но домой так и не вернулся. За каждым фото – личная история и память поколений. К акции «Беларусь помнит» присоединились десятки людей.

«Переполняют чувства, чувства гордости за нашу страну, за наш народ». Репортаж с площади Победы-34

Семейную историю многих война разделила на до и после. А 9 мая – это еще одна возможность сказать ветеранам спасибо и вспомнить тех, кому домой вернуться так и не удалось.

«Переполняют чувства, чувства гордости за нашу страну, за наш народ». Репортаж с площади Победы-37

Главное, что память живет до сих пор. В этих неизменных красных тюльпанах, в цветках яблони, которые расцвели на лацканах пиджаков и военных мундирах, и, конечно, в военных песнях, которые звучат особенно душевно.

«Переполняют чувства, чувства гордости за нашу страну, за наш народ». Репортаж с площади Победы-40

# День Победы # общество # Андрей Дубаневич # Андрей Кобяков # Йозеф Мигаш # Наталья Кочанова # Фотофакт

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