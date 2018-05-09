Новости Беларуси. 9 мая – наглядный пример того, как сохранить историю. А воспоминания ветеранов сегодня – на вес золота, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 9 мая – наглядный пример того, как сохранить историю. А воспоминания ветеранов сегодня – на вес золота, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Главное, передать истинный смысл тех событий для будущих поколений, которые, возможно, о Великой Отечественной узнают только из фильмов и песен о войне.
Александр Лукашенко:
Пока мы будем писать книги, читать стихи и прозу о войне, пока мы в детском садике будем разучивать стихи и петь военные песни, пока в учебных программах школ и наших вузов эта тема будет освещена абсолютно честно и откровенно, до тех пор мы память о войне не потеряем. Плюс наши традиции. Знаете, нас трудно в чем-то упрекнуть. Традиционно 9 мая – у нас шествие, возложение венков, День Независимости – опять же парад, возложение венков, торжественное собрание. Это уже в крови наших белорусов.
В разговоре коснулись того, что в прессе появилась информация, якобы в Беларуси запрещают проводить акцию «Бессмертный полк». Она традиционно проходит в России. Президент четко дает понять, в нашей стране таких запретов не было и не стоит политизировать такие моменты.
Александр Лукашенко:
В Беларуси никогда и никто святое не запрещал и запрещать не будет. Если кто-то хочет, чтобы мы вернулись к старому формату, когда мы пешком шли с ветеранами войны до памятника с портретами. По всему миру этот Бессмертный полк прошел. Это было давно, но ветераны попросили: «Пока мы живы, сделайте так, чтобы нам удобно было». Но если народ просит снова пройти с портретами, флагами – в 2019 году мы это организуем. Только не надо это политизировать и заявлять, что мы чуть ли не запрещаем что-то. В Беларуси этого никогда не было и не будет.