Александр Лукашенко: «В Беларуси никогда и никто святое не запрещал и запрещать не будет»

Новости Беларуси. 9 мая – наглядный пример того, как сохранить историю. А воспоминания ветеранов сегодня – на вес золота, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главное, передать истинный смысл тех событий для будущих поколений, которые, возможно, о Великой Отечественной узнают только из фильмов и песен о войне.

Александр Лукашенко:

Пока мы будем писать книги, читать стихи и прозу о войне, пока мы в детском садике будем разучивать стихи и петь военные песни, пока в учебных программах школ и наших вузов эта тема будет освещена абсолютно честно и откровенно, до тех пор мы память о войне не потеряем. Плюс наши традиции. Знаете, нас трудно в чем-то упрекнуть. Традиционно 9 мая – у нас шествие, возложение венков, День Независимости – опять же парад, возложение венков, торжественное собрание. Это уже в крови наших белорусов.

В разговоре коснулись того, что в прессе появилась информация, якобы в Беларуси запрещают проводить акцию «Бессмертный полк». Она традиционно проходит в России. Президент четко дает понять, в нашей стране таких запретов не было и не стоит политизировать такие моменты.