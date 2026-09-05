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Новости по тегу #Йозеф Мигаш

«Дожинки» в Жемчужном! Показываем, как прошел главный праздник аграриев в Брестской области
05 сентября 2026 17:30

«Дожинки» в Жемчужном! Показываем, как прошел главный праздник аграриев в Брестской области

Митинг-реквием прошел в мемориальном комплексе «Урочище Гай» в Барановичах
06 мая 2026 05:37

Митинг-реквием прошел в мемориальном комплексе «Урочище Гай» в Барановичах

Александр Лукашенко – Йозефу Мигашу: «Редко такие послы встречаются, которые действуют иногда по воле сердца»
06 июля 2020 14:06

Александр Лукашенко – Йозефу Мигашу: «Редко такие послы встречаются, которые действуют иногда по воле сердца»

Йозеф Мигаш: если поднимемся где-то до 500 млн евро товарооборота, это будет адекватно тому, что заслуживают и могут обе страны
06 июля 2020 13:59

Йозеф Мигаш: если поднимемся где-то до 500 млн евро товарооборота, это будет адекватно тому, что заслуживают и могут обе страны

Александр Лукашенко вручил Йозефу Мигашу орден Франциска Скорины
06 июля 2020 10:45

Александр Лукашенко вручил Йозефу Мигашу орден Франциска Скорины

Президент Беларуси – послу Словакии: «Мы готовы идти на более глубокое сотрудничество»
06 июля 2020 10:44

Президент Беларуси – послу Словакии: «Мы готовы идти на более глубокое сотрудничество»

Александр Лукашенко принял решение о награждении Йозефа Мигаша орденом Франциска Скорины
15 июня 2020 18:37

Александр Лукашенко принял решение о награждении Йозефа Мигаша орденом Франциска Скорины

«Это была честная миссия». Посол Словакии в честь завершения дипкарьеры в Беларуси провёл футбольный матч
13 июня 2020 16:21

«Это была честная миссия». Посол Словакии в честь завершения дипкарьеры в Беларуси провёл футбольный матч

Велько Ковачевич: «Сербия ожидает импорт белорусских электроавтомобилей»
28 мая 2020 13:49

Велько Ковачевич: «Сербия ожидает импорт белорусских электроавтомобилей»

Александр Лукашенко: «Мы очень заинтересованы, чтобы с братской нашей Сербией, славянской страной у нас были добрые отношения»
28 мая 2020 10:58

Александр Лукашенко: «Мы очень заинтересованы, чтобы с братской нашей Сербией, славянской страной у нас были добрые отношения»

«Это вообще международный скандал». Президент о том, чем обернулось присутствие посла Словакии на параде 9 Мая в Минске
28 мая 2020 10:57

«Это вообще международный скандал». Президент о том, чем обернулось присутствие посла Словакии на параде 9 Мая в Минске

Александр Лукашенко высоко оценил вклад посла Сербии в развитие двустороннего сотрудничества с Беларусью
28 мая 2020 08:56

Александр Лукашенко высоко оценил вклад посла Сербии в развитие двустороннего сотрудничества с Беларусью