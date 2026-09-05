Новости по тегу #Йозеф Мигаш

Брестская область сегодня, 5 сентября, открыла марафон торжественных мероприятий, посвященных труженикам села.
Партия «Белая Русь» собрала здесь более 200 участников – представителей секретариата Минского и Барановичского отделений, молодежь движения «Искра». На мероприятие прибыл Чрезвычайный и Полномочный Посол Словацкой Республики Йозеф Мигаш.
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