Как в столице Беларуси отмечали 9 мая? Репортаж СТВ

Новости Беларуси. В Беларуси свято чтят самоотверженность героев Великой Отечественной – это заявление сделал Президент Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства принял участие в церемонии возложения венков к монументу Победы. Именно здесь, традиционно, начинаются главные торжества на 9 мая в Минске.

Ольга Коршун, СТВ:

9 мая белорусы по традиции отмечают все вместе. А чтобы прочувствовать праздник, многие приходят на именно площадь Победы. Сегодня здесь действительно особая атмосфера. Традиционно в самом сердце столицы проходит возложение венков к монументу Победы. В торжественных мероприятиях участвует и глава государства.

В центре внимания сегодня, конечно, ветераны. Парадная форма, блеск медалей. Они и сейчас не теряют боевой дух.

Ветераны:

Чувство благодарности и чувство – быть всегда в строю, радоваться жизни, которую мы заслужили.

Это праздник – большой, святой и трагический.

Нам объявили, и мы узнали часов в 12 дня, что 9 мая – День Победы. Это была величайшая радость. Я как участник войны, как партизан – для меня число 45 – священное.

Портреты родных, фотографии с фронта. 9 мая в строю и те, кто прошел всю войну, но домой они так и не вернулись. За каждым фото – личная память о поколении победителей. К акции «Беларусь помнит» присоединились десятки белорусов.

Участник акции «Беларусь помнит»:

В нашей семье мы очень гордимся дедушкой моего мужа – Сайгановым Алексеем Павловичем. Он закончил Великую Отечественную войну под Вязьмой в должности заместителя командира части. Семья большая, разрослась, много детей. У него есть правнуки. Традиции нашей семьи мы чтим.

Праздничная церемония начинается ровно в полдень с возложения цветов к монументу Победы. Первым у подножья памятника – венок от белорусского Президента.

Обелиск буквально утопает в цветах, которые сегодня как яркий символ памяти и скорби. А еще гордости за тех, кто сражался за Великую Победу. Задача для нынешнего поколения – сберечь мир и спокойствие, которые вот уже более 70 лет остаются приоритетами в нашей стране.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы свято чтим самоотверженность тех, кто с честью принял удар и с первых дней войны не давал пощады врагу, кто не жалея собственной жизни шел в бой, кто упорным и тяжелым трудом обеспечивал фронт, бесстрашно противостоял захватчикам, на оккупированной территории. Земля Беларуси омыта слезами детей, женщин, стариков, обожжена огнем, пропитана болью солдат и мирных жителей. Мы, живущие на ней сегодня, должны помнить о героическом подвиге народа, ведь война не просто сломала судьбы и украла мечты, она исколечила души и оставила глубокий след в сердцах белорусов.

Видеофакт: «Беларусь помнит!» Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске

Великую Победу завоевали общими усилиями. Многим советским гражданам это стоило жизни. Только совместными усилиями этот мир удастся сберечь и сегодня.

Александр Лукашенко:

Мы белорусы всегда боролись за недопущение искажения истории, особенно истории Великой Отечественной войны. Не думали, что придется бороться и с другой бедой – приватизацией нашей Победы. Не могу не сослаться на слова нашего друга – Александра Сурикова, который недавно сказал: «Мы вместе победили в этой страшной и жестокой войне. Не будь мы вместе, мы бы и сегодня стояли на коленях». Сказано правильно. Вместе, весь советский народ внес достойный вклад в Победу над нацизмом.



В боях в годы войны участвовало более 34 миллионов советских военнослужащих. В том числе около полутора миллионов наших соотечественников. Против немецких захватчиков сражались свыше 370 тысяч партизан и более 70 тысяч подпольщиков. В годы войны погиб каждый третий белорус. Сегодня их память почтили минутой молчания.

Уже после торжественной части Александр Лукашенко подходит к ветеранам. Жмет руки, поздравляет с праздником и, конечно, желает здоровья. Чем дальше мы от тех времен, тем взрастает наша ответственность перед ветеранами. Семейную историю многих белорусов война разделила на до и после. А 9 мая – это еще одна возможность сказать ветеранам спасибо и вспомнить тех, кому домой вернуться так и не удалось.