Под звуки гармошки, с флагами и надписями «За Победу!»: автопробег в честь 9 мая прошёл в Гродно

Новости Беларуси. Гродно 9 мая под парусом «ретро». Как в 1945-ом здесь заревели моторы старинных автомобилей и мотоциклов, стилизованных под военную эпоху, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все в составе торжественной колонны. Автомотопробег в честь Победы по центральным улицам города.

Под звуки гармошки, с флагами и надписями «За Победу!». Около 20-ти восстановленных автомобилей и десятки мотоциклов заранее подготовили к 9-ому мая. В составе колонны – ГАЗы, УАЗы, волги, символичная «Победа» – их гродненские энтузиасты собирали по крупицам.