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Под звуки гармошки, с флагами и надписями «За Победу!»: автопробег в честь 9 мая прошёл в Гродно

09 мая 2018 17:26
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Новости Беларуси. Гродно 9 мая под парусом «ретро». Как в 1945-ом здесь заревели моторы старинных автомобилей и мотоциклов, стилизованных под военную эпоху, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Под звуки гармошки, с флагами и надписями «За Победу!»: автопробег в честь 9 мая прошёл в Гродно -1

Все в составе торжественной колонны. Автомотопробег в честь Победы по центральным улицам города.

Под звуки гармошки, с флагами и надписями «За Победу!»: автопробег в честь 9 мая прошёл в Гродно -4

Под звуки гармошки, с флагами и надписями «За Победу!». Около 20-ти восстановленных автомобилей и десятки мотоциклов заранее подготовили к 9-ому мая. В составе колонны – ГАЗы, УАЗы, волги, символичная «Победа» – их гродненские энтузиасты собирали по крупицам.

Под звуки гармошки, с флагами и надписями «За Победу!»: автопробег в честь 9 мая прошёл в Гродно -7

Валентин Черняк, участник автомотопробега:
В автопробегах мы участвуем все время, чтобы почтить память погибших и уважить ветеранов, которые присутствуют сегодня с нами. Автомобили-старички наши ждут выезда в город.

Подробности в видеоматериале

# День Победы # общество # Валентин Черняк # Фотофакт

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