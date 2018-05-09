Представление, которое перенесло в историю: в Могилёве показали театрализованную постановку «Великий день – Великая Победа»

Новости Беларуси. Все места в армейских УАЗиках забронированы для тех, кто добывал победу – ветеранов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так что проехать в автомашине во время шествия-парада никому больше не довелось. Сегодня в Могилёве более трехсот фронтовиков. Пришли, конечно, не все. Но многие, как и прежде, в строю.

Танкист-фронтовик Андрей Моисеев почти всю войну – от Смоленска до австрийского Граца прошел на легендарном Т-34. А сейчас каждый год в праздничной колонне. Сам бы сел за руль командирского внедорожника, да возраст не тот.

Андрей Моисеев, ветеран Великой Отечественной войны:

Раньше управлял, сейчас не могу. Я танком управлял и автомобилем.

Владимир Лисовский, участник Великой Отечественной войны

Это триумф того, что мы сражались, мы, поколение детей войны, принимали участие наряду со взрослыми.

«Великий день – Великая Победа» это название театрализованного представления, которое перенесло горожан в историю. Каждый номер пропитан темой войны и победы. Это рассказ о довоенном прошлом Могилева, героизме защитников и освободителей города.