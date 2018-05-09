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Участники витебского клуба реконструкции продемонстрировали 20 воссозданных костюмов бойцов Красной Армии

09 мая 2018 17:52
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Новости Беларуси. На севере страны сегодня не менее жарко от эмоций. Ветеранам дарят цветы и улыбки витебчане. Но, стоит помнить, что День Победы – это еще и праздник со слезами на глазах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участники витебского клуба реконструкции продемонстрировали 20 воссозданных костюмов бойцов Красной Армии-1

Сотня белоснежных шаров с именами тех, кто так и не вернулся с войны, взмыли в чистое витебское небо. Ведь и нам кажется порою, что солдаты, непришедшие полей – не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей.

Участники витебского клуба реконструкции продемонстрировали 20 воссозданных костюмов бойцов Красной Армии-4

Участники витебского клуба реконструкции продемонстрировали 20 воссозданных костюмов бойцов Красной Армии-6

Елизавета Шендюкова, житель Витебска:
Среди них есть мой прадедушка Сергеенко Николай Викторович. И я безумно благодарна ветеранам за то, что я живу в мире, в котором нахожусь. Могу любить, творить и заниматься тем, что мне нравится.

Участники витебского клуба реконструкции продемонстрировали 20 воссозданных костюмов бойцов Красной Армии-9

Окунуться в историю через призму военных фильмов «В июне 41-го» и «Сталинград». Ребята из витебского клуба реконструкции продемонстрировали двадцать воссозданных костюмов бойцов Красной Армии. В них они снялись в известных кинокартинах.

Подробности в видеоматериале.

# День Победы # общество # Елизавета Шендюкова # Фотофакт

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