У стелы «Минск – город-герой» состоялось торжественное возложение цветов в честь Дня города

Торжества в честь дня рождения белорусской столицы утром начались у стелы «Минск – город-герой». Цветы и венки к обелиску легли от руководства города и представителей общественных организаций и молодежи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они почтили память тех, кто защищал Минск и пал за освобождение столицы и всей Беларуси от фашистских захватчиков. В знак благодарности тем, кто сделал нашу жизнь мирной и благодаря кому столица стала по-настоящему любимой миллионами, сегодня звучало немало слов признательности.

Артем Цуран, председатель Минского городского Совета депутатов:

В День города мы собираемся у стелы «Минск – город-герой», у нашего знака, памятника. Тем людям, которые сначала своим подвигом на полях сражений, в партизанских лесах, в подполье ковали Победу, а потом эти же люди, придя из фронта, восстанавливали наш город.

Доминика Якименко, студентка Белорусского государственного медицинского университета:

Самое главное, наверное, в жизни – это мирное небо, потому что хорошо, когда мир, когда нет войны, когда можно спать спокойно.