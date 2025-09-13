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У стелы «Минск – город-герой» состоялось торжественное возложение цветов в честь Дня города

13 сентября 2025 07:42
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Торжества в честь дня рождения белорусской столицы утром начались у стелы «Минск – город-герой». Цветы и венки к обелиску легли от руководства города и представителей общественных организаций и молодежи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У стелы «Минск – город-герой» состоялось торжественное возложение цветов в честь Дня города-2

Они почтили память тех, кто защищал Минск и пал за освобождение столицы и всей Беларуси от фашистских захватчиков. В знак благодарности тем, кто сделал нашу жизнь мирной и благодаря кому столица стала по-настоящему любимой миллионами, сегодня звучало немало слов признательности.

У стелы «Минск – город-герой» состоялось торжественное возложение цветов в честь Дня города-4

Артем Цуран, председатель Минского городского Совета депутатов:
В День города мы собираемся у стелы «Минск – город-герой», у нашего знака, памятника. Тем людям, которые сначала своим подвигом на полях сражений, в партизанских лесах, в подполье ковали Победу, а потом эти же люди, придя из фронта, восстанавливали наш город.

У стелы «Минск – город-герой» состоялось торжественное возложение цветов в честь Дня города-6

Доминика Якименко, студентка Белорусского государственного медицинского университета:
Самое главное, наверное, в жизни – это мирное небо, потому что хорошо, когда мир, когда нет войны, когда можно спать спокойно.

У стелы «Минск – город-герой» состоялось торжественное возложение цветов в честь Дня города-8

Арина Зиневич, участница военно-патриотического клуба «Верный друг» гимназии №13 Минска:
Нам очень важно, что нас пригласили в этот очень важный день, и наш клуб «Верный друг» всегда готовы прийти, когда нас позовут.

# День города в Минске

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