Перекур окончен! Александр Лукашенко оценил работу сигаретного бизнеса

Табачная отрасль под контролем. Президент сегодня, 5 августа, оценил работу одного из важных источников пополнения бюджета Беларуси, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. По итогам 2023 года сигаретный бизнес принес в казну 2,5 миллиарда рублей. Терять позиции, даже с учетом усложненных сейчас условий на рынке, понятное дело, нельзя. Глава государства ставит задачу выработать все необходимые меры для сохранения объемов производства и экспорта. Поэтому на совещании рассмотрели все нюансы. Тему продолжит – Евгений Пустовой.

Их нельзя показывать. По Закону «О рекламе». Эту отрасль нельзя игнорировать по законам развития экономики. Беларусь за здоровый образ жизни. Определенная часть белорусов выбирает курение. Задача наших производителей – удовлетворить спрос потребителей, цель всей отрасли – гарантировать доходы, рентабельность и занятость людей.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сегодня на повестке дня вопрос совершенствования производства и реализации табачных изделий в Беларуси. Некоторые из вас должны помнить, насколько остро стояла эта проблема в начале 2000-х. Тогда был принят ряд решений по поддержке табачной отрасли, которые позволили загрузить производственные мощности и получить соответствующие доходы в бюджет. В развитие этого 6 лет назад был реализован инвестиционный проект по созданию специализированной негосударственной сбытовой сети табачных изделий и развитии экспортных поставок. Подробности. Теперь в стране три предприятия занимаются выпуском табачных изделий. Импортные бренды ушли, санкции усложнили работу, но не повлияли на отрасль. Табачный рынок – во многих странах монополия государства. В Беларуси развитие этой отрасли приходилось вытаскивать из-под полы, чтобы деньги шли в бюджет, а не в теневую экономику. Процесс регламентировали. Но рынок не стоит на месте. А у ответственных за его развитие агентов затянулся перекур.

Александр Лукашенко:

Сегодняшние тенденции не могут не настораживать. О них вы расскажете, что за настороженности такие. Или кто-то нагнетает ситуацию? Ну, тот, кто нагнетает, пойдет завтра доить коров, если их возьмут в сельское хозяйство.

Во время двухчасового совещании глава государства задал ряд неудобных вопросов. Не поплыл ли «Неман» – госпредприятие – по течению, если ли проблемы на внутреннем рынке и что с экспортом. Возможности и перспективы. После всех предложений на уровне Президента приняты концептуальные решения. Стратегия развития с 2025 года. Дотации из госбюджета не понадобится. Президент принял решение, как будет развиваться табачная отрасль с 2025 года. Подробности.

У классических сигарет появились конкуренты. Причем вейпы к покупателям идут теми же путями, что раньше сигареты. Неконтролируемо. Этот процесс тоже отрегулируют.

Юрий Чернышев, генеральный директор Гродненской табачной фабрики «Неман»:

Навести порядок, конечно, надо на рынке. Это тоже обсуждали. Вы же сами понимаете, что когда люди не платят ни налоги, ничего и на каждом углу продают вейпы, все остальное – непорядок. В Казахстане запретили, в России собираются. У нас просто сказали навести порядок. Я думаю, что наведут. В целом отрасль успешно пережил период санкционного давления, производители прогнозирую рост доходов. Логично. Коль с рынка ушли импортные конкуренты. Но чтобы с отечественными сигаретами не было дело «табак», Президент обозначил обеспокоенность про табак.