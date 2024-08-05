Президент принял решение, как будет развиваться табачная отрасль с 2025 года

Табачная отрасль по-прежнему остается одним из значительных источников пополнения бюджета Беларуси. По итогам 2023 года это 2,5 миллиарда рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Олег Жидков, председатель концерна «Белгоспищепром»:

На совещании приняты концептуальные решения о том, каким образом, начиная с 2025 года, табачная отрасль будет развиваться. Расставлены акценты, позволяющие планировать работу по производству и организации выполнения заказов нашими предприятиями. Все это требует дальнейшей детализации, чтобы каждый понимал свою зону ответственности: кто за что отвечает и какой будет его вклад в развитие этого направления.

Также председатель концерна «Белгоспищепром» отметил, что на совещании решались вопросы исключительно организационного характера. В частности, Президенту были изложены новые подходы в работе табачной отрасли, которые требовали согласования с главой государства.