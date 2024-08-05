Александр Лукашенко подписал Указ «О поддержке организаций потребительской кооперации»

В целях создания условий для повышения качества обслуживания сельского населения, а также финансового оздоровления организаций потребкооперации. Президент Беларуси подписал указ, который позволит обновить парк автомобилей с торговыми фургонами, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В народе их называют автолавки. Образец такой машины продемонстрировали главе государства во время рабочей поездки в Костюковичский район. Автомагазин произведен Минским автомобильным заводом. Таких в ближайшие два года закупят 240 единиц. Также предусмотрено выделение средств местных инновационных фондов на цели автоматизации магазинов Белкоопсоюза. Облисполкомам предоставлено право направлять деньги из местных бюджетов на работы по ремонту, строительству и реконструкции торговых и производственных объектов потребительской кооперации.