Здесь Репин увлёкся сельским хозяйством! Посетили музей-усадьбу «Здравнёво» к 180-летию художника

Живописец, теоретик искусства, публицист и педагог. Сегодня, 5 августа, 180 лет со дня рождения русского художника-реалиста Ильи Репина, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Биография выдающегося мастера кисти тесно связана с нашей страной. В конце XIX века Илья Ефимович купил усадьбу Здравнево под Витебском, где провел восемь плодотворных летних сезонов и написал более 60 работ, которые вошли в сокровищницу мирового изобразительного искусства. На белорусской земле у Репина появилось и новое увлечение – сельское хозяйство. О магии природы и творческом духе – репортаж Александры Ходюковой.

Александра Ходюкова, корреспондент:

Высокий песчаный берег Западной Двины и вековые сосны – небольшое поместье Здравнево будто самой природой предназначено для творчества. Для знаменитого русского живописца Ильи Репина Витебщина стала местом вдохновения и отдыха от столичной суеты. Сделка на приобретение более ста гектаров плодородной земли и хвойного леса состоялась в мае 1892 года, когда император Александр III щедро оплатил картину «Запорожцы пишут письмо турецкому султану».

Запущенное имение требовало хозяйской руки. Репин начал с благоустройства угодий и перестройки усадьбы. Посадил еловую и липовую аллеи, распорядился выкопать пруд, каменной кладкой укрепили набережную, оборудовали хозяйственный двор с постройками, площадку для игры в крокет. Напротив окон мастерской была насыпана горка для позирования, которую Илья Ефимович в шутку называл «Монблан». По эскизу художника возвели и оригинальный дом с зубчатой башней.