Здесь Репин увлёкся сельским хозяйством! Посетили музей-усадьбу «Здравнёво» к 180-летию художника
Живописец, теоретик искусства, публицист и педагог. Сегодня, 5 августа, 180 лет со дня рождения русского художника-реалиста Ильи Репина, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Биография выдающегося мастера кисти тесно связана с нашей страной.
В конце XIX века Илья Ефимович купил усадьбу Здравнево под Витебском, где провел восемь плодотворных летних сезонов и написал более 60 работ, которые вошли в сокровищницу мирового изобразительного искусства. На белорусской земле у Репина появилось и новое увлечение – сельское хозяйство.
О магии природы и творческом духе – репортаж Александры Ходюковой.
Александра Ходюкова, корреспондент:
Высокий песчаный берег Западной Двины и вековые сосны – небольшое поместье Здравнево будто самой природой предназначено для творчества. Для знаменитого русского живописца Ильи Репина Витебщина стала местом вдохновения и отдыха от столичной суеты. Сделка на приобретение более ста гектаров плодородной земли и хвойного леса состоялась в мае 1892 года, когда император Александр III щедро оплатил картину «Запорожцы пишут письмо турецкому султану».
Запущенное имение требовало хозяйской руки. Репин начал с благоустройства угодий и перестройки усадьбы. Посадил еловую и липовую аллеи, распорядился выкопать пруд, каменной кладкой укрепили набережную, оборудовали хозяйственный двор с постройками, площадку для игры в крокет.
Напротив окон мастерской была насыпана горка для позирования, которую Илья Ефимович в шутку называл «Монблан». По эскизу художника возвели и оригинальный дом с зубчатой башней.
Алексей Сухоруков, заведующий филиалом музея-усадьбы «Здравнево» Витебского областного краеведческого музея:
Здесь, как недавно выяснилось, по газетному сообщению помещицы Яцкевич о продаже своей усадьбы Софиевка, начались летние сезоны. Здесь собирается вся семья художника: четверо детей, три дочери и сын. Каждый из них нашел себе интересное занятие. Юрий, можно сказать, что здесь делал свои первые шаги в искусстве, расписывая вместе с отцом стены репинского дома. Надежда оставила о себе память как фельдшер, помогая местным крестьянам. Вера создает общество любителей театра, в усадьбе стали проходить спектакли. Много лет спустя Татьяна, младшая, которая будет здесь жить после революции, откроет школу для крестьянских детей. Ее дочь Тася выйдет замуж за учителя школы Ивана Дмитриевича Дьяконова, сына местного священника, здесь родятся четверо правнуков Репина. Можно сказать, что для последних Репиных это станет своего рода родовым гнездом.
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