Лукашенко: табачная отрасль остаётся одним из значительных источников пополнения бюджета

Табачная отрасль по-прежнему остается одним из значительных источников пополнения бюджета Беларуси. По итогам 2023 года это 2,5 миллиарда рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О производстве и реализации табачных изделий сегодня, 5 августа, подробно говорили на совещании во Дворце Независимости. Его участники – это широкий круг ответственных лиц: от премьер-министра до директора табачной фабрики. Прежде чем начать совещание, Президент напомнил, насколько остро вопросы производства и сбыта данной продукции стояли в начале 2000-х. Тогда был принят ряд решений по поддержке отрасли, которые позволили загрузить производственные мощности и получить дополнительные доходы в бюджет. Терять позиции, даже с учетом усложненных сейчас условий на рынке, понятное дело, нельзя. Глава государства ставит задачу выработать все необходимые меры для сохранения объемов производства и экспорта.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы нашли возможности нивелировать последствия санкций и обеспечить себя сырьем и материалами. Как результат – табачная отрасль по-прежнему остается одним из значительных источников пополнения бюджета. 2,5 миллиарда рублей в 2023 году, по-моему. Но это было вчера. Сегодняшние тенденции не могут не настораживать. О них вы расскажете, что за настороженности такие. Или кто-то нагнетает ситуацию? Причины могут быть разные, но необходимо выработать меры, чтобы, исходя из интересов государства и трудовых коллективов, по максимуму сохранить объемы производства и экспорта. Мне нужны конкретные ответы на следующие вопросы. Как в создавшихся условиях работает наша фабрика государственная? Какие есть возможности для эффективной работы и развития? Как работают другие производства, которые у нас есть? Как обстоят дела с экспортом? Все ли резервы задействованы для обеспечения результативной деятельности табачной отрасли в целом? Что с внутренним рынком? Какие предложения по совершенствованию порядка производства и реализации табачных изделий есть у правительства и всех присутствующих?