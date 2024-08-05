Кочанова: важно обеспечить школьной формой не только крупные города, надо дойти до каждой небольшой деревеньки

Обеспечить ассортимент школьной формы в магазинах от больших городов до глубинки. Вопросы качества, наличия и ценового диапазона одежды для учащихся обсудили на совещании в Совете Республики, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По поручению Президента накануне сенаторы провели мониторинг торговых сетей на предмет ценовой политики и ассортиментного перечня этого вида товаров. Сегодня поделились наблюдениями. Зачастую проблема наличия размерного ряда наблюдается в регионах. Чтобы на старте сезона обеспечить магазины всем необходимым, для разговора пригласили Министерство образования, МАРТ, легпром, производителей и представителей торговли. Стоит задача учесть все нюансы, вплоть до организации отделов для школьников в торговых сетях. Цены на форму для старшеклассников должны быть более демократичными, чем на одежду для взрослых, подчеркнула председатель Совета Республики Наталья Кочанова.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Мы провели мониторинг во всех регионах нашей страны, члены Советы Республики. Я лично у себя в Витебской области тоже проверила торговые объекты. И конечно, мы установили, что недостаточный ассортимент в некоторых магазинах. Что касается ценового фактора, он абсолютно разный. В общем-то, вопросов, которые бы возникли у представителей торговли к производителям, не возникло.

Они выполняют все эти заявки, которые сегодня поступают от торговой сети. Надо просто скоординировать свои действия. Все у нас для этого есть. Производители выпускают школьную форму, торговля продает школьную форму. И здесь все зависит от руководителя торгового объекта. Важно школьной формой обеспечить не только города крупные, надо дойти до каждой небольшой деревеньки, где живут детки. Поэтому мы и готовы тут включиться. И мы дадим поручение нашим председателям сельских советов под заказ прямо привезти по размерам школьную форму для детей, которые живут в небольших деревнях.

Уже на протяжении двух лет реализуются единые подходы к школьной форме. Поэтапно вводились обязательные элементы. Производители уверяют, что подготовились к новому учебному сезону, увеличили объемы выпускаемой продукции, учли предпочтения родителей и самих школьников, модные тенденции.