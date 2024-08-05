Кочанова: важно обеспечить школьной формой не только крупные города, надо дойти до каждой небольшой деревеньки

Обеспечить ассортимент школьной формы в магазинах от больших городов до глубинки. Вопросы качества, наличия и ценового диапазона одежды для учащихся обсудили на совещании в Совете Республики, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Обеспечить ассортимент школьной формы в магазинах от больших городов до глубинки. Вопросы качества, наличия и ценового диапазона одежды для учащихся обсудили на совещании в Совете Республики, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По поручению Президента накануне сенаторы провели мониторинг торговых сетей на предмет ценовой политики и ассортиментного перечня этого вида товаров. Сегодня поделились наблюдениями. Зачастую проблема наличия размерного ряда наблюдается в регионах. Чтобы на старте сезона обеспечить магазины всем необходимым, для разговора пригласили Министерство образования, МАРТ, легпром, производителей и представителей торговли. Стоит задача учесть все нюансы, вплоть до организации отделов для школьников в торговых сетях. Цены на форму для старшеклассников должны быть более демократичными, чем на одежду для взрослых, подчеркнула председатель Совета Республики Наталья Кочанова.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Мы провели мониторинг во всех регионах нашей страны, члены Советы Республики. Я лично у себя в Витебской области тоже проверила торговые объекты. И конечно, мы установили, что недостаточный ассортимент в некоторых магазинах. Что касается ценового фактора, он абсолютно разный. В общем-то, вопросов, которые бы возникли у представителей торговли к производителям, не возникло.
Они выполняют все эти заявки, которые сегодня поступают от торговой сети. Надо просто скоординировать свои действия. Все у нас для этого есть. Производители выпускают школьную форму, торговля продает школьную форму. И здесь все зависит от руководителя торгового объекта. Важно школьной формой обеспечить не только города крупные, надо дойти до каждой небольшой деревеньки, где живут детки. Поэтому мы и готовы тут включиться. И мы дадим поручение нашим председателям сельских советов под заказ прямо привезти по размерам школьную форму для детей, которые живут в небольших деревнях.
Уже на протяжении двух лет реализуются единые подходы к школьной форме. Поэтапно вводились обязательные элементы. Производители уверяют, что подготовились к новому учебному сезону, увеличили объемы выпускаемой продукции, учли предпочтения родителей и самих школьников, модные тенденции.
Теймураз Бочоришвили, директор швейного предприятия:
Наше предприятие начало готовиться к новому сезону еще в прошлом году. Потому что школьный сезон короткий, но он объемный. И необходимо иметь весь ассортимент и заказанное количество уже в июне. А вообще 1 августа должна быть полная готовность.
Андрей Иванец, министр образования Беларуси:
Мы рекомендуем всем школам подходить достаточно избирательно к выбору единого элемента школьной формы для учащихся различных возрастов. Очевидно, что для начальной школы, как правило, это должны быть более удобные трикотажные изделия. Для ребят, которые являются старшеклассниками, они, как правило, выбирают уже пиджаки, более деловой стиль одежды. И в этой связи мне кажется, что сегодня та линейка, которая представлена, от бомберов до пиджаков, она позволяет делать выбор каждой школе такой, чтобы он был и комфортным, и удобным, а самое главное, деловым для наших школьников.
Возможность быстрого приобретения формы и товаров открывают школьные ярмарки. Около 350 подобных мероприятий пройдет по всей Беларуси. А еще скоро в Минске могут открыть торговый дом «Детский мир», где будут продавать игрушки и товары для школьников.