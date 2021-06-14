«Проживаешь на смене прямо маленькую жизнь». Рассказываем, как проходят будни вожатых в детских лагерях

Новости Беларуси. Больше 3000 студентов Могилевской области летом 2021-го планируют работать в студотрядах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Трудиться молодежь будет не только в Беларуси, но и за рубежом. Сервисный отряд от Могилевского университета продовольствия уже работает в Анапе, а в июле студенты Приднепровского края будут помогать строить дороги в России. В жаркий сезон на рынке труда особенно востребованы будущие педагоги и строители.

Пока одни студенты строят дома, другие в сосновом лесу «строят» незабываемое и полезное лето для детей. Юлия Дроздова в «Чайку» приезжала еще ребенком, а сегодня она, студентка педагогического университета, уже в статусе воспитателя ищет подход и тот самый ключик к каждому ребенку.

Юлия Дроздова, студентка Могилевского педагогического университета им. А. Кулешова:

Когда ты находишься на свежем воздухе с детьми 24 на 7, ты им заменяешь маму, папу, друга, брата, сестру. Конечно, это бесценный опыт в первую очередь, потому что ты проживаешь на смене прямо маленькую жизнь с этими детьми. И, конечно же, в конце каждый год это такая грусть.

30 тысяч шагов за день и всего пять часов сна. В лагере отдыхают только дети, у воспитателей и вожатых даже после отбоя есть работа. Ведь если вовремя не побеспокоится о программе завтрашнего дня, то дети могут заскучать.