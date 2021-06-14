«Хотелось бы заработать денежку, чтобы пойти учиться на права». Побывали на молодёжной стройке в Могилёве

Новости Беларуси. Больше 3000 студентов Могилевской области летом 2021-го планируют работать в студотрядах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Трудиться молодежь будет не только в Беларуси, но и за рубежом. Сервисный отряд от Могилевского университета продовольствия уже работает в Анапе, а в июле студенты Приднепровского края будут помогать строить дороги в России. В жаркий сезон на рынке труда особенно востребованы будущие педагоги и строители. С теми, кто уже окунулся в трудовое лето, познакомилась Юлия Мычка. Даниил Терешков – студент третьего курса Могилевского архитектурно-строительного колледжа, а этим летом еще и командир студенческого строительного отряда. Три месяца назад молодой человек получил разряд каменщика и летний трудовой семестр готов провести на молодежной стройке, которая развернулась на окраине Могилева. Здесь Даниил с однокурсниками помогают строить одноэтажные жилые дома. «Проживаешь на смене прямо целую маленькую жизнь». Рассказываем, как проходят будни вожатых в детских лагерях

Даниил Терешков, студент Могилевского архитектурно-строительного колледжа:

Хотелось бы заработать денежку, чтобы пойти учиться на права, так как мне уже 18 лет и хотелось бы получить какую-то категорию водительскую, а после уже приезжать на работу на машине, а не на автобусе.

Студенческие отряды – движение добровольное, но в строительные бригады берут лучших. Настоящая стройка – не место для бездумных экспериментов, говорит прораб Николай Бук. В первую очередь нужны старательные руки, пусть без и большого опыта, но главное – не лениться и работать с душой. За работой ребят он наблюдает с ностальгией.

Николай Бук, мастер строительных и монтажных работ:

Глядя на этих ребят, я вспоминаю себя, вспоминаю, как раньше я работал. Строили разное, строили много. Знаете, на этой практике приобретается незабываемый опыт, который в дальнейшем пригодится в жизни. За работу студенты получают около 100 рублей в неделю, но некоторых не удержать даже зарплатой. Для тех, кто ошибся с выбором профессии, работа в реальных условиях становится настоящим испытанием. И наоборот – те, кто выбрал специальность по душе, о трудовом лете говорят только хорошее.