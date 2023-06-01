«Переход во взрослую жизнь». Нужно ли праздновать выпускной с большим размахом?

Платья, смокинги, красная ковровая дорожка, лимузины, кейтеринг и фейерверки. Это не премия вручения главной награды в кинематографе – «Оскара», а всего лишь прощание со школой белорусских выпускников с шиком и размахом голливудской вечеринки. С каждым годом размах праздника растет, а вместе с ним и родительские траты. Мамы и папы сокрушаются, вместе с тем затягивают потуже пояса и расстегивают кошельки. О том, почем нынче прощание со школой, как собрать ребенка на выпускной и не разориться, и сколько зарабатывают на современных выпускниках парикмахеры и стилисты, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Как повелось, что переход во взрослую жизнь принято праздновать по-взрослому? Красная ковровая дорожка, ведущие, пирамиды с коктейлями. Это что – дань моде?

Александр Меженный, телеведущий, шоумен:

Нет, на самом деле, тут надо понимать, кто организовывает это мероприятие. Организовывают мероприятие родители. То есть по факту получается, что в той или иной степени это на 80 % хотелки родителей и возможность там потом еще нормально отдохнуть, потому что детям в целом нужно что-то другое. Любой выпускной, в принципе, это событие – такое переплывание с одного интереса на другой. Интересы администрации, родителей, детей и так далее. В итоге это все трансформируется в нечто такое – то, что вы озвучили. Поэтому сказать точно, кому это надо, не берусь. Алеся Лакина:

Ведь существуют какие-то тренды?