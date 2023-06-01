«Переход во взрослую жизнь». Нужно ли праздновать выпускной с большим размахом?
Платья, смокинги, красная ковровая дорожка, лимузины, кейтеринг и фейерверки. Это не премия вручения главной награды в кинематографе – «Оскара», а всего лишь прощание со школой белорусских выпускников с шиком и размахом голливудской вечеринки. С каждым годом размах праздника растет, а вместе с ним и родительские траты. Мамы и папы сокрушаются, вместе с тем затягивают потуже пояса и расстегивают кошельки. О том, почем нынче прощание со школой, как собрать ребенка на выпускной и не разориться, и сколько зарабатывают на современных выпускниках парикмахеры и стилисты, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Как повелось, что переход во взрослую жизнь принято праздновать по-взрослому? Красная ковровая дорожка, ведущие, пирамиды с коктейлями. Это что – дань моде?
Александр Меженный, телеведущий, шоумен:
Нет, на самом деле, тут надо понимать, кто организовывает это мероприятие. Организовывают мероприятие родители. То есть по факту получается, что в той или иной степени это на 80 % хотелки родителей и возможность там потом еще нормально отдохнуть, потому что детям в целом нужно что-то другое. Любой выпускной, в принципе, это событие – такое переплывание с одного интереса на другой. Интересы администрации, родителей, детей и так далее. В итоге это все трансформируется в нечто такое – то, что вы озвучили. Поэтому сказать точно, кому это надо, не берусь.
Алеся Лакина:
Ведь существуют какие-то тренды?
Александр Меженный:
Сама по себе эта веха, которая знаменует окончание эпохального учебного процесса и переход на другой какой-то статус – ничего плохого в этом нет. Конечно, это надо отмечать и желательно с размахом. Только вопрос: направленность размаха может быть абсолютно другой. Тут не надо винить тех людей, которые организовывают это все, они как раз таки по запросу. Вряд ли ты кого-то убедишь сделать что-нибудь такое, что не нужно. Красная дорожка – не потому что хочет ведущий по ней пройтись. Красная дорожка – потому что так заказали, захотели либо не нашли чего-то лучшего. Лично я бы босиком по траве – это мое мнение о том, как надо встречать, потому что очень много моментов, которые регламентированы даже не организаторами. То есть это еще какие-то вещи, уже продиктованные заботой о здоровье детей, их безопасности, потому что раньше все было значительно проще. Где, с кем, как ты отмечаешь – главное, чтобы все были здоровы. Все были здоровы. Поэтому выпускниками еще советского периода отдельно. У них как раз таки красных дорожек, лимузинов не было, а выпускной был.
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