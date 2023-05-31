«Персона, на которую потом вешают всех собак». Кто может дать гарантию, что выпускной вечер пройдёт на высоте?

Платья, смокинги, красная ковровая дорожка, лимузины, кейтеринг и фейерверки. Это не премия вручения главной награды в кинематографе – «Оскара», а всего лишь прощание со школой белорусских выпускников с шиком и размахом голливудской вечеринки. С каждым годом размах праздника растет, а вместе с ним и родительские траты. Мамы и папы сокрушаются, вместе с тем затягивают потуже пояса и расстегивают кошельки. О том, почем нынче прощание со школой, как собрать ребенка на выпускной и не разориться, и сколько зарабатывают на современных выпускниках парикмахеры и стилисты, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Александр Меженный, телеведущий, шоумен:

На самом деле, вне зависимости от того количества агентств, которые представлены, выпускные будут у всех плюс-минус (маленький минус) абсолютно одинаковые. Просто вопрос бюджета, естественно. Но набор компонентов, которые там будут – это прямо как под копирку, потому что внутри агентств информация расходится. Все то, что хорошее реально ты можешь предложить, предлагается всеми агентствами, меняется фигура главного персонажа.

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Как на новогоднем корпоративе?

Александр Меженный:

Да. Меняется фигура главного персонажа, но не в том плане, что все остальные не важны. Все важны, но имеется ввиду та персона, на которую потом вешают всех собак – это лицо ведущего, который, в принципе, либо делает праздник, либо не мешает празднику, либо есть вариант третий – портит. Но у нас в стране таких нет, все талантливые. Так вот, фигура ведущего – это то, что, в принципе, олицетворяет, потом ассоциируется у людей с удавшимся либо неудавшимся выпускным.