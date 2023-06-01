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Купить велосипед, работать учителем, побывать в Питере. О чём мечтали в детстве белорусы?

01 июня 2023 17:28
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О велосипеде мечтал в детстве. И я его купил, только недавно.

Купить велосипед, работать учителем, побывать в Питере. О чём мечтали в детстве белорусы?-1

В детстве мечтала стать учителем, и сбылось. Иметь семью – сбылось. В принципе, у меня все сбылось, что я хотела.

Купить велосипед, работать учителем, побывать в Питере. О чём мечтали в детстве белорусы?-4

О чем дети мечтают? Почти все сбылось. Все хорошо.

Купить велосипед, работать учителем, побывать в Питере. О чём мечтали в детстве белорусы?-7

Когда я была совсем маленькой, я мечтала стать актрисой, но в 8 классе передумала. И стала учителем начальных классов. Я 33 года работала в школе, мне нравилось учить детей. И сейчас я собираюсь продолжить эту специальность, работать учителем.

Купить велосипед, работать учителем, побывать в Питере. О чём мечтали в детстве белорусы?-10

О чем я мечтала, моя мечта сбылась.

Купить велосипед, работать учителем, побывать в Питере. О чём мечтали в детстве белорусы?-13

Была очень большая мечта – попасть в Петербург. И в 64 года она осуществилась. Я только сегодня оттуда приехала.

# Дети # общество # Фотофакт

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