Купить велосипед, работать учителем, побывать в Питере. О чём мечтали в детстве белорусы?

О велосипеде мечтал в детстве. И я его купил, только недавно.

В детстве мечтала стать учителем, и сбылось. Иметь семью – сбылось. В принципе, у меня все сбылось, что я хотела.

О чем дети мечтают? Почти все сбылось. Все хорошо.

Когда я была совсем маленькой, я мечтала стать актрисой, но в 8 классе передумала. И стала учителем начальных классов. Я 33 года работала в школе, мне нравилось учить детей. И сейчас я собираюсь продолжить эту специальность, работать учителем.

О чем я мечтала, моя мечта сбылась.