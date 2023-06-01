Прямой рейс между Минском и Ярославлем могут открыть в 2023-м. О чём договорились с губернатором этого региона?
Новости Беларуси. Прямой рейс между Минском и Ярославлем могут открыть уже в 2023 году. Об этом 1 июня шла речь на встрече министра промышленности Беларуси Александра Рогожника и губернатора Ярославской области Михаила Евраева, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Делегация нашей страны находится с визитом в этом российском регионе.
Первым делом представители отечественных промышленных гигантов отправились на производственные площадки. Здесь говорили о выпуске импортозамещающих машин, двигателей и деталей. Заинтересованы партнеры и в расширении парка общественного транспорта белорусского производства. По городу уже курсируют наши автобусы. В планах закупить и другую пассажирскую технику.
Есть перспективы и по линии строительства. В Ярославле активно возводят жилые дома, социальные учреждения. И опыт наших специалистов может пригодиться, особенно по части строительства молочно-товарных ферм. Чтобы все планы осуществить как можно быстрее, уже в 2023 году между Минском и Ярославлем планируют открыть прямой рейс.
Максим Авдеев, заместитель председателя правительства Ярославской области (Россия):
Показатели нашего сотрудничества должны определяться не декларациями, а реальными практическими результатами и взаимодействием предприятий. И сегодня почти по каждому вопросу десятка два напринимали точно. Я понимаю, что каждая сторона займется – это могут быть более крупные решения о том, что, например, давайте организуем рейс Ярославль – Минск. Это могут быть меньшего масштаба решения, но тем не менее это совершенно конкретные обсуждения конкретных вопросов.
Фото: сайт Министерства промышленности Республики Беларусь
Александр Рогожник, министр промышленности Беларуси:
Договорились нарастить как минимум вдвое товарооборот и подготовить дорожную карту, которая будет предметно по каждой продуктовой позиции отмечаться: что, когда, в какие сроки будет реализовано, какая компания конкретно будет этим заниматься.
Особое внимание развитию туристических и культурных связей. Ярославской стороне сегодня передали более двух десятков турпакетов для знакомства с Беларусью. В рамках культурного обмена в ближайшее время организуют и гастроли театров.