Как определиться с будущей профессией? Рассказываем, на что нужно обращать внимание

Хочу стать ученым и космонавтом. Меня заинтересовало это еще в раннем детстве. У меня часто спрашивали, почему я такой умный. Я не могу ничего ответить. Собираюсь изобрести искусственную гравитацию и сделать базу на луне.
Хочу стать ученым и космонавтом. Меня заинтересовало это еще в раннем детстве. У меня часто спрашивали, почему я такой умный. Я не могу ничего ответить. Собираюсь изобрести искусственную гравитацию и сделать базу на луне.
Я хочу стать врачом, потому что врач спасает жизни.
Я бы хотел стать изобретателем, мне нравится что-то изобретать.
Я хочу стать гимнасткой, быть знаменитой, выступать на большой сцене. Я люблю спорт. Спорт – это красота и здоровье.
Я хочу стать художником, я рисую поля, море с закатом, рыбок, моя семья художественная.
Кто из нас в детстве не желал бороздить просторы вселенной и строить воздушные замки из облаков?
Некогда юные изобретатели сегодня успешные бизнес-леди, талантливые кондитеры, летчики-экстремалы, дипломированные юристы. Найти свое призвание, воплотить давние мечты и
посвятить жизнь любимому делу для каждого школьника – цель номер один. Достичь которой поможет эксклюзивный комплекс онлайн-методик на сайте Республиканского института профессионального образования.
Светлана Бутрим, начальник центра научно-методического обеспечения воспитательной работы в системе профессионального образования Республиканского института профессионального образования:
Разработана онлайн-платформа, она помогает учащимся на основе их предпочтений, склонностей, интересов определиться с выбором профессии.
Среди виртуальных гостей платформы как взрослые, так и дети. Уникальное тестирование уже прошли свыше 115 тысяч пользователей. Какие профессии в тренде, подскажут результаты исследований.
Светлана Бутрим:
В прошлом году на первом месте стояли по типу личности социальный тип, то есть это работа с людьми, здравоохранение, преподавательство. А уже сейчас немного меняется тенденция. Наиболее популярным стал предпринимательский тип личности, сфера купли-продажи, управление и право. На втором месте художественный тип личности, но это не значит, что только одни артисты, певцы, но это и веб-дизайн. Также выбор сделан в пользу реалистического типа – это профессии строительного, инженерного профиля.
А теперь узнаем, к чему стремятся современные подростки, из первых уст.
Я планирую связать свою профессию с английским языком, в моем случае это переводчик. Если знаешь английский язык, то ты можешь брать любую точку мира, можешь общаться с людьми в разных городах и странах.
Я выбрал профессию помощника машиниста тепловоза и электровоза в Минском государственном колледже железнодорожного транспорта, потому что мои бабушка и прабабушка были железнодорожниками. Сподвигла меня также детская железная дорога, я там уже пятый год занимаюсь.
Я собираюсь поступать в БНТУ на архитектора-строителя. Я считаю, что это очень презентабельная профессия, профессия будущего, я так это называю.
Я хочу поступить в Академию МВД, потому что это очень нужная профессия для общества. У меня есть достойный пример – это моя мама, которая носит погоны подполковника.
Я хочу стать строителем, специалистом по эксплуатации и обслуживанию жилых зданий. Я считаю, что это инвестиция в будущее, которая в жизни мне пригодится.
Взаимопонимание и поддержка помогут старшекласснику обрести душевную гармонию. Сделать первый шаг навстречу будущему легко, главное услышать голос сердца.