Как определиться с будущей профессией? Рассказываем, на что нужно обращать внимание

Хочу стать ученым и космонавтом. Меня заинтересовало это еще в раннем детстве. У меня часто спрашивали, почему я такой умный. Я не могу ничего ответить. Собираюсь изобрести искусственную гравитацию и сделать базу на луне.

Я хочу стать гимнасткой, быть знаменитой, выступать на большой сцене. Я люблю спорт. Спорт – это красота и здоровье.

Кто из нас в детстве не желал бороздить просторы вселенной и строить воздушные замки из облаков? Некогда юные изобретатели сегодня успешные бизнес-леди, талантливые кондитеры, летчики-экстремалы, дипломированные юристы. Найти свое призвание, воплотить давние мечты и посвятить жизнь любимому делу для каждого школьника – цель номер один. Достичь которой поможет эксклюзивный комплекс онлайн-методик на сайте Республиканского института профессионального образования.

Я хочу стать художником, я рисую поля, море с закатом, рыбок, моя семья художественная.

Светлана Б утрим, н ачальник центра научно-методического обеспечения воспитательной работы в системе профессионального образования Республиканского института профессионального образования: Разработана онлайн-платформа, она помогает учащимся на основе их предпочтений, склонностей, интересов определиться с выбором профессии.

Среди виртуальных гостей платформы как взрослые, так и дети. Уникальное тестирование уже прошли свыше 115 тысяч пользователей. Какие профессии в тренде, подскажут результаты исследований.

Светлана Бутрим:

В прошлом году на первом месте стояли по типу личности социальный тип, то есть это работа с людьми, здравоохранение, преподавательство. А уже сейчас немного меняется тенденция. Наиболее популярным стал предпринимательский тип личности, сфера купли-продажи, управление и право. На втором месте художественный тип личности, но это не значит, что только одни артисты, певцы, но это и веб-дизайн. Также выбор сделан в пользу реалистического типа – это профессии строительного, инженерного профиля.

А теперь узнаем, к чему стремятся современные подростки, из первых уст.