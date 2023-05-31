Не все родители могут оплатить выпускной вечер. Что позволит сократить расходы на организацию праздника?

Платья, смокинги, красная ковровая дорожка, лимузины, кейтеринг и фейерверки. Это не премия вручения главной награды в кинематографе – «Оскара», а всего лишь прощание со школой белорусских выпускников с шиком и размахом голливудской вечеринки. С каждым годом размах праздника растет, а вместе с ним и родительские траты. Мамы и папы сокрушаются, вместе с тем затягивают потуже пояса и расстегивают кошельки. О том, почем нынче прощание со школой, как собрать ребенка на выпускной и не разориться и сколько зарабатывают на современных выпускниках парикмахеры и стилисты, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Михаил Свито, ведущий ток-шоу:

Что по развлечениям?

Ирина Мисевец, директор гимназии № 39 г. Минска:

По развлечениям – я хочу сказать, что у меня очень хорошие педагоги-организаторы, которые могут с легкостью заменить любого ведущего. Михаил Свито:

Любого ведущего? Это конкуренция появилась.

Александр Меженный, телеведущий, шоумен:

Тут мы сейчас встанем на дыбы. Во-первых, вы знаете, я понял, что мы не с того начали. Ирина Мисевец:

Я объясню. Ирина Мисевец:

Самое главное, что придут дети все. Потому что этот педагог-организатор явился организатором не только нашего выпускного вечера. Он проходил в 2023 году – это организатор, который провел фестиваль народов мира. Это педагог-организатор, который провел различные другие праздники. Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Так что не надо тут.