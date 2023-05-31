Не все родители могут оплатить выпускной вечер. Что позволит сократить расходы на организацию праздника?
Платья, смокинги, красная ковровая дорожка, лимузины, кейтеринг и фейерверки. Это не премия вручения главной награды в кинематографе – «Оскара», а всего лишь прощание со школой белорусских выпускников с шиком и размахом голливудской вечеринки. С каждым годом размах праздника растет, а вместе с ним и родительские траты. Мамы и папы сокрушаются, вместе с тем затягивают потуже пояса и расстегивают кошельки. О том, почем нынче прощание со школой, как собрать ребенка на выпускной и не разориться и сколько зарабатывают на современных выпускниках парикмахеры и стилисты, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
Что по развлечениям?
Ирина Мисевец, директор гимназии № 39 г. Минска:
По развлечениям – я хочу сказать, что у меня очень хорошие педагоги-организаторы, которые могут с легкостью заменить любого ведущего.
Михаил Свито:
Любого ведущего? Это конкуренция появилась.
Александр Меженный, телеведущий, шоумен:
Тут мы сейчас встанем на дыбы. Во-первых, вы знаете, я понял, что мы не с того начали.
Ирина Мисевец:
Я объясню.
Ирина Мисевец:
Самое главное, что придут дети все. Потому что этот педагог-организатор явился организатором не только нашего выпускного вечера. Он проходил в 2023 году – это организатор, который провел фестиваль народов мира. Это педагог-организатор, который провел различные другие праздники.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Так что не надо тут.
Ирина Мисевец:
Дети знают все позиции, которые могут. Но у него есть свои изюминки, которые скрыты, безусловно, от наших детей-выпускников. И то, чего точно не могут предусмотреть все остальные. Самое главное, почему я всегда говорю о том, что иногда можно… Я не говорю, что это панацея, но хочу всегда сказать, что наши ребята тоже могут это сделать по причине того, что дети… Бюджет таков, что не все, действительно, родители вместе со своими детьми могут оплатить полноценно выпускной вечер. Хотелось бы видеть всех ребят, потому что каждый заслуживает этого, безусловно. Когда этот бюджет минимизируется за счет собственных педагогов-организаторов или других педагогов, которые способны так провести, это говорит о том, что этот выпускной пройдет непосредственно практически для 99,9 % учащихся, которые будут присутствовать.
Алеся Лакина:
Мне кажется, это идеально.
Где и как будет проходить праздник. Сколько времени требуется на подготовку выпускного – подробнее здесь.