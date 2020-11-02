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На протестной акции правоохранителей ослепляли лазерными указками. Задержан координатор

02 ноября 2020 08:15
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Новости Беларуси. Во время воскресной протестной акции пресечен не первый случай, когда так называемые мирные протестующие используют лазерные указки, чтобы ослеплять правоохранителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На протестной акции правоохранителей ослепляли лазерными указками. Задержан координатор-1

Одного из таких координаторов задержали. В рюкзаке у него нашли бинокль и те самые лазерные указки. Очевидно, что на 1 ноября заранее планировались столкновения с милицией с применением технических средств.

На протестной акции правоохранителей ослепляли лазерными указками. Задержан координатор-4

И что делали на массовом несанкционированном мероприятии?
– Я просто здесь гулял.
– Зачем вам бинокль?
– Птичек смотрю.
– Кто светил сотрудникам милиции указкой в лицо?
– Не знаю, не я точно.

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# Акции протеста # происшествия # Татьяна Савчик # Фотофакт

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