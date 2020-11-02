На протестной акции правоохранителей ослепляли лазерными указками. Задержан координатор

Новости Беларуси. Во время воскресной протестной акции пресечен не первый случай, когда так называемые мирные протестующие используют лазерные указки, чтобы ослеплять правоохранителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Во время воскресной протестной акции пресечен не первый случай, когда так называемые мирные протестующие используют лазерные указки, чтобы ослеплять правоохранителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Одного из таких координаторов задержали. В рюкзаке у него нашли бинокль и те самые лазерные указки. Очевидно, что на 1 ноября заранее планировались столкновения с милицией с применением технических средств.
– И что делали на массовом несанкционированном мероприятии?
– Я просто здесь гулял.
– Зачем вам бинокль?
– Птичек смотрю.
– Кто светил сотрудникам милиции указкой в лицо?
– Не знаю, не я точно.
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