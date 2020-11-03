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Участники «договорных драк» нападали на правоохранителей во время протестных акций в Бресте

03 ноября 2020 07:08
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Новости Беларуси. Задержаны очередные фигуранты уголовных дел о массовых беспорядках. На этот раз это жители Бреста, которые 10 августа во время протестных акций нападали на правоохранителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Участники «договорных драк» нападали на правоохранителей во время протестных акций в Бресте-1

Один из них, 32-летний брестчанин, координировал действия агрессивно настроенной толпы, расставлял людей в сцепку, а также лично применял насилие в отношении сотрудников милиции. К слову, задержанный неоднократно привлекался к административной ответственности за хулиганство и неповиновение.   

Участники «договорных драк» нападали на правоохранителей во время протестных акций в Бресте-4

Второй, 25-летний местный житель, на момент участия в массовых беспорядках уже являлся фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, неоднократно нарушал административное законодательство.  

Участники «договорных драк» нападали на правоохранителей во время протестных акций в Бресте-7

Установлено, что мужчины входят в состав неформального движения фанатов футбольного клуба «Динамо-Брест», придерживающихся неонацистской идеологии. Также они состоят в бойцовском клубе «Профессионал», являются активными участниками «договорных драк».  

# Акции протеста # происшествия # Фотофакт

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