Александр Лукашенко: мы решительно защищаем интересы большинства граждан, проголосовавших за единую Беларусь

Новости Беларуси. Белорусская власть решительно защищает интересы большинства граждан, проголосовавших за единую страну и выступающих за независимое и устойчивое государство. Об этом заявил 3 ноября Президент Беларуси, принимая верительные грамоты послов зарубежных государств, сообщает БЕЛТА.

Глава государства отметил, что сегодня Беларусь переживает непростой период, связанный с защитой своего суверенитета, сохранением стабильной внутренней обстановки и углублением общественного диалога. По его словам, калейдоскоп событий этого года стал экзаменом не только для действующей власти, но и для всего белорусского общества.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Как глава государства ответственно заявляю, что мы способны эффективно противостоять внешним вызовам и угрозам, обеспечить внутриполитическую стабильность, не допустить гражданского раскола и произвола отдельных радикальных элементов. Мы решительно защищаем интересы большинства граждан, проголосовавших за единую Беларусь и выступающих за независимое и устойчивое государство.

Президент не сомневается, что белорусы обладают желанием, волей и необходимым инструментарием для восстановления стабильности в обществе на основе баланса интересов, сохранения спокойной и безопасной жизни.

Александр Лукашенко:

Мы готовы к взаимодействию со всеми нашими зарубежными партнерами, обсуждению любых вопросов сотрудничества, включая обмен мнениями о ситуации в Беларуси. Но только при условии учета интересов сторон и невмешательства во внутренние дела.