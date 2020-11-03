«Актуальным остаётся вопрос гендерного равенства». Мария Василевич о повестке сессии руководящего совета Межпарламентского союза

Новости Беларуси. Сессия руководящего совета Межпарламентского союза продолжит 3 ноября работу. Проходит мероприятие в онлайн-формате, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В нем принимают участие делегации 118 национальных парламентов. В повестке виртуальной сессии (именно так ее называют сами делегаты) заявлены актуальные вопросы, решение которых не терпит отлагательств. Среди тем для обсуждения – СOVID-19 и методы борьбы с ним, отчет о проделанной работе, перспективы дальнейшего сотрудничества. Одна из задач – привлечение молодежи к парламентской деятельности. Площадка позволяет парламентариям обменяться не только опытом, но и мнением о сложившейся ситуации в разных странах мира.

Мария Василевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

В списке, наверное, самых актуальных вопросов – безусловно, развитие экономики, в принципе, жизни общества в целом в ситуации пандемии. Актуальным остается вопрос и гендерного равенства, вопрос вовлечения молодежи в общественно-политическую жизнь.

Межпарламентский союз – международная организация, служащая для координации действий парламентов мира. Основана в конце XIX века. Беларусь – активный участник с 1995 года.