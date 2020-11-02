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В мэрии представили нового помощника Президента Беларуси по Минску

02 ноября 2020 20:03
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Новости Беларуси. В столичной мэрии 2 ноября представили нового помощника Президента Беларуси по Минску, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Глава государства на эту должность назначил Александра Барсукова.

В мэрии представили нового помощника Президента Беларуси по Минску-1

Ранее он руководил городской милицией. Те, кто с ним пересекался по службе, ценят его за личные, профессиональные, деловые качества и безусловный патриотизм.

В мэрии представили нового помощника Президента Беларуси по Минску-4

Сегодня же мэр Минска поблагодарил за работу прежнего помощника Президента – инспектора по Минску Виталия Приму.

# Отставки и назначения в Беларуси # общество # Виталий Прима # Александр Барсуков # Фотофакт

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