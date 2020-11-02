В мэрии представили нового помощника Президента Беларуси по Минску

Новости Беларуси. В столичной мэрии 2 ноября представили нового помощника Президента Беларуси по Минску, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Глава государства на эту должность назначил Александра Барсукова.

Ранее он руководил городской милицией. Те, кто с ним пересекался по службе, ценят его за личные, профессиональные, деловые качества и безусловный патриотизм.