В мэрии представили нового помощника Президента Беларуси по Минску

Новости Беларуси. В столичной мэрии 2 ноября представили нового помощника Президента Беларуси по Минску, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Глава государства на эту должность назначил Александра Барсукова.
Новости Беларуси. В столичной мэрии 2 ноября представили нового помощника Президента Беларуси по Минску, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Глава государства на эту должность назначил Александра Барсукова.
Ранее он руководил городской милицией. Те, кто с ним пересекался по службе, ценят его за личные, профессиональные, деловые качества и безусловный патриотизм.
Сегодня же мэр Минска поблагодарил за работу прежнего помощника Президента – инспектора по Минску Виталия Приму.