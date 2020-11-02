«Работали грамотно, аккуратно». Задержанный о работе сотрудников милиции на протестных акциях

– Толпа митингующих шла со стороны парка Челюскинцев, они не расходились, и вторая резко какая-то там организовалась давка, на проезжую часть в районе метро «Московская» выскочили. Тогда, да, тогда уже там после того, как они резко вскочили... Кстати, очень такой нехороший момент в передвижении автомобилей, особенно с улицы Волгоградской. И в этот момент начались задержания.

– Как вы оцениваете действия сотрудников милиции?

– Действительно работали грамотно, аккуратно, минимум пытаясь создать провокаций, вот в начале провокации в отношении применения силы. Были предупреждения. И я даже, глядя, как они работали, пытались, чтобы остальные люди не выходили на проезжую часть, чтобы они с проезжей части ушли, и дальше их просто не трогали... И то, как они работали, вот эта деликатность отношения, как они обращались к людям, их слова, какие были, – я не выдержал, даже подошел к ним, поблагодарил их за работу. Да и меня когда взяли, я не ожидал, что руки не заламывали, нет, я не ожидал, что так аккуратно меня проведут. Кто-то кричал: «Осторожно, пожилой мужчина». Но на самом деле очень аккуратно.

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